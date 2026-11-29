A madrugada deste domingo (29) foi marcada por novos transtornos provocados pelas fortes chuvas que atingem Juiz de Fora desde o início da semana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes atuaram em diversas ocorrências durante a noite e a madrugada, com concentração nos bairros Mariano Procópio e Santa Luzia.

Entre os atendimentos registrados pela corporação estão o salvamento de pessoas ilhadas, deslizamentos de terra e movimentações de massa que atingiram imóveis. Diante dos riscos estruturais, foi necessária a realização de interdições preventivas e evacuações emergenciais de moradores para garantir a segurança das famílias.

Apesar da gravidade das ocorrências e dos danos materiais, o Corpo de Bombeiros informou que não houve registro de feridos ou mortes. Conforme a última atualização da corporação, o nível das águas nas áreas atingidas já apresenta redução.

Semana de chuva intensa e volumes históricos



Os episódios registrados nesta madrugada somam-se a uma sequência de temporais que castigam o município desde o início da semana. A persistência e a intensidade das precipitações têm provocado sobrecarga no solo e no sistema de drenagem urbana em diferentes regiões da cidade. Na última terça-feira, em apenas uma hora choveu 58mm, 25% de todo o esperado para o mês de novembro, em Juiz de Fora.

Ao longo dos últimos dias, a cidade acumulou grandes volumes de água, chegando a registrar marcas históricas de precipitação para o período, cenário que mantém as equipes de segurança, salvamento e monitoramento da Defesa Civil em alerta contínuo para o risco de novos escorregamentos de encostas e alagamentos.

Orientações de segurança



Diante do solo encharcado, as autoridades reforçam a importância de a população observar sinais de movimentação em encostas e estruturas, como rachaduras nas paredes, estalos, inclinação de postes ou árvores e água barrenta descendo pelos morros. Em caso de emergência, a orientação é deixar o imóvel imediatamente e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

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