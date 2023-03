Quinta, 04 de janeiro de 2007, atualizada ?s 19h19

Quase 500 ocorr?ncias em menos de dois dias em JF

O per?odo cont?nuo de chuvas em Juiz de Fora tem aumentado significativamente as ocorr?ncias registradas na Defesa Civil. De 0h dessa quarta, 3 de janeiro, at? ?s 14h de hoje, 4 de janeiro, foram 474 chamadas recebidas.

At? agora, os bairros mais atingidos foram Linhares, com 27 ocorr?ncias, Santa Rita com 21 e Santa Luzia com dez. No S?o Tarc?sio, houve um desabamento de total de uma constru??o, na rua Augusto Vicente Vieira. Segundo a Defesa Civil, todas as ocorr?ncias devem ser registradas, e a popula??o deve insistir em ligar para o 199 caso o telefone esteja ocupado.

Os deslizamentos de terra foram as ocorr?ncias mais graves recebidas pela Defesa Civil. Na rua Humberto Berzoine, no Santa Luzia, um adolescente ficou ferido. Um deslizamento tamb?m deixou desalojados os moradores do n?mero 210 na rua Sebasti?o Rodrigues, no Santa Paula. No Santa Cec?lia, uma via teve de ser interditada devido ? queda de postes de luz el?trica.

At? agora, cerca de 150 pessoas est?o desalojadas e abrigadas em casas de parentes, amigos ou sal?es de igrejas. Veja algumas recomenda?es da Defesa Civil para o per?odo chuvoso.

Mantenha calhas de telhados sempre limpas;

N?o ligue a rede pluvial na rede de esgoto;

Preserve a vegeta??o natural do solo, evitando eros?es e deslizamentos;

N?o plante ?rvores de grande porte em encostas;

N?o jogue lixo ou entulho em lotes vagos, ruas, c?rregos e encostas;

N?o fa?a escava?es e movimentos de terra nesta ?poca do ano;

Somente fa?a obras de engenharia com a orienta??o de um respons?vel t?cnico;

Fazer adequado direcionamento das ?guas de chuva.

