Comunidades de JF t?m palestras sobre preserva??o do meio ambiente
Nove ?reas de ocupa??o irregular e que est?o em processo de regulariza??o v?o receber palestras sobre preserva??o do meio ambiente, reciclagem do lixo e consumo de ?gua. A inten??o ? trabalhar a educa??o ambiental, mudando a concep??o do lixo e orientando sobre o desperd?cio de ?gua.
"Queremos mostrar que o lixo pode ser reaproveitado e orientar quanto ao desperd?cio",
explica o supervisor de Educa??o Ambiental da Agenda-JF, S?rgio Rodrigues Portes.
As comunidades v?o aprender a reaproveitar o ?leo de cozinha, as embalagens pet e
os pap?is, al?m de receber orienta?es de como economizar ?gua.
"Isso pode se transformar em fonte de renda para eles", completa. Ele ensina que cada litro de ?leo jogado na pia contamina um milh?o de litros de ?gua nos rios.
Os problemas causados pelo destino incorreto do lixo v?o ser apresentados ? popula??o
e o reflorestamento vai ser incentivado.
"No final, tudo ? uma coisa s?. O importante ? que eles vejam que a comunidade deve se unir.
A responsabilidade ? de todos".
As comunidades inclu?das no programa s?o Vila do Para?so, Vila Bejani, Jardim Cachoeira,
Alto Dom Bosco, Jardim da Lua, Alto Graja?, Ladeira, Tr?s Moinhos e Vila Esperan?a
(confira os mapas dos bairros),
nesta ?ltima aconteceu o primeiro encontro, nesta quarta-feira, 16 de abril. Para mostrar ? popula??o os
problemas de cada comunidade, fotos tiradas do pr?prio local v?o ser exibidas durante
as palestras.
"Assim, eles v?o se identificar e contribuir para a melhoria".
