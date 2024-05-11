Quinta-feira, 17 de abril de 2008, atualizada ?s 17h24

Comunidades de JF t?m palestras sobre preserva??o do meio ambiente

Nove ?reas de ocupa??o irregular e que est?o em processo de regulariza??o v?o receber palestras sobre preserva??o do meio ambiente, reciclagem do lixo e consumo de ?gua. A inten??o ? trabalhar a educa??o ambiental, mudando a concep??o do lixo e orientando sobre o desperd?cio de ?gua.

"Queremos mostrar que o lixo pode ser reaproveitado e orientar quanto ao desperd?cio" , explica o supervisor de Educa??o Ambiental da Agenda-JF, S?rgio Rodrigues Portes. As comunidades v?o aprender a reaproveitar o ?leo de cozinha, as embalagens pet e os pap?is, al?m de receber orienta?es de como economizar ?gua. "Isso pode se transformar em fonte de renda para eles" , completa. Ele ensina que cada litro de ?leo jogado na pia contamina um milh?o de litros de ?gua nos rios.

Os problemas causados pelo destino incorreto do lixo v?o ser apresentados ? popula??o e o reflorestamento vai ser incentivado. "No final, tudo ? uma coisa s?. O importante ? que eles vejam que a comunidade deve se unir. A responsabilidade ? de todos" .