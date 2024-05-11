Aves s?o importantes para o equil?brio ambiental Entre outros fatores, as aves sinalizam a condi??o ambiental

de determinada regi?o

Marinella Souza

*Colabora??o

05/08/2008

Com a sustentabilidade em alta, as aves aparecem como um fator importante na preserva??o do equil?brio ambiental porque al?m de serem agentes dispersores de sementes, controladores de roedores e cobras, elas s?o um "term?metro da condi??o ambiental da regi?o" , como explica Luciano Medeiros Cunha.

"Quando uma ave comum em determinada regi?o aparece em um outro lugar ? o ind?cio de que algo est? errado. Pode ser que a regi?o de origem esteja desmatada demais ou qualquer outra altera??o ambiental que precisa ser pesquisada" , diz.

Apaixonado por fotografia e aves, o engenheiro eletricista tem o h?bito de observar e fotografar as aves de Juiz de Fora e regi?o. O que era apenas um hobby para distrair das tens?es do dia-a-dia se transformou no "Guia de aves: Juiz de Fora e regi?o", um guia pr?tico sobre as esp?cies existentes na cidade.

Luciano ressalta que seu guia se baseia em suas experi?ncias de observador. "As fotos que est?o no livro s?o aquelas que, na minha percep??o, mais aparecem na regi?o. O que n?o quer dizer que sejam realmente as mais comuns porque muitas aves s?o arredias e n?o permitem a aproxima??o. Algumas aves n?o se deixam fotografar" , explica.

Luciano conta que suas fotos das aves da cidade surpreendiam seus amigos, que n?o sabiam que Juiz de Fora apresentava uma fauna t?o rica. Mas o autor explica que a cidade est? em uma regi?o privilegiada. "Estamos cercados pela Mata Atl?ntica, onde existem muitas esp?cies end?micas, ou seja, que s? acontecem aqui. Isso torna a regi?o muito rica" . Entre as esp?cies end?micas, Luciano destaca o ti?-sangue e as sa?ras.

Com o seu guia, Luciano pretende fazer com que as pessoas tomem consci?ncia da import?ncia do cuidado com as aves e com o meio ambiente de forma geral. "Meu objetivo ? despertar nas pessoas o sentimento para a nossa biodiversidade, que passa despercebida no dia-a-dia. Dessa forma, eu espero proporcionar a integra??o entre o homem e a natureza, que ? a chave para a sustentabilidade, da qual tanto se tem falado" .

Al?m das quest?es ambientais

Com o foco no respeito e na preserva??o ambiental, Luciano pretende ir al?m do guia. "Quero proporcionar o in?cio do turismo de observa??o de aves, uma modalidade que tem crescido no mundo inteiro" . Luciano garante que Juiz de Fora ? um bom nicho para esse tipo de turismo. "O livro prova isso" , afirma.

Al?m disso, est? nos planos do engenheiro, fot?grafo e escritor a cria??o de um clube de observa??o de aves na cidade. "A id?ia ? criar um espa?o onde as pessoas que gostam de fotografar aves possam trocar fotos, curiosidades e informa?es sobre elas" .

E para quem n?o se liga em quest?es ambientais, Luciano d? uma dica. "A observa??o de aves ? uma forma de lazer, de aliviar o estresse do dia-a-dia" , argumenta. E n?o h? como negar que o contato com a natureza ? mesmo relaxante.

O lan?amento do "Guia de aves: Juiz de Fora e regi?o" acontece nesta quinta-feira, 07 de agosto, ?s 18h na Livraria Leitura (Avenida Rio Branco, 2167 - Centro ).

*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social da UFJF