Segunda-feira, 02 de junho de 2008, atualizada ?s 17h42

Companhia de Meio Ambiente promove atividades para reprimir crime ambiental. Desmatamento, queimadas, ca?a e pesca predat?ria s?o os mais cometidos na regi?o

Priscila Magalh?es

Rep?rter

Na Semana do Meio Ambiente, a 4? Companhia PM de Meio Ambiente e Tr?nsito Rodovi?rio (4?Cia PM Ind Mat) promove a?es para coibir crimes ambientais. Os mais praticados na regi?o s?o a pesca predat?ria, desmatamento, queimadas e ca?a ilegais, segundo a assessoria de comunica??o organizacional da 4?Cia PM Ind Mat.

A programa??o tem in?cio nesta ter?a-feira, 03 de junho, e termina na pr?xima segunda, 09. Entre as a?es est?o palestras, distribui??o e plantio de mudas de plantas nativas, blitz educativa na MG 353 e na estrada Uni?o Ind?stria, distribui??o de panfletos e montagem de um estande ambiental no Parque Halfeld, nesta quinta, 05.

Segundo a assessoria, cerca de 250 mudas v?o ser distribu?das nas blitizes educativas. No estande vai haver exposi??o de animais empalhados e armadilhas proibidas, orienta?es referentes aos cuidados com animais pe?onhentos e palestras educativas.

No encerramento das atividades, dia 09 de junho, vai acontecer a inaugura??o das novas instala?es do Parque Estadual de Ibitipoca. Segundo a assessoria, as trilhas de acesso, restaurante, entre outras foram reformadas.