Em entrevista coletiva na tarde desta ter?a-feira, dia 28 de agosto, o prefeito Alberto Bejani anunciou que a constru??o do condom?nio na Mata do Krambeck n?o vai mais acontecer. Segundo ele, o processo estava h? quase quatro anos em tramita??o, o que o levou a tomar uma decis?o, definindo a pol?tica de preserva??o da Mata.

O S?tio da Mal?cia, uma das ?reas da mata e onde as 72 unidades seriam constru?das, n?o est? inclu?do na ?rea de Preserva??o Ambiental (APA). "Agora, vamos encaminhar para o ?rg?o competente o tombamento dessa regi?o para que n?o fique vulner?vel a outras constru?es" , diz o prefeito.

O promotor de Justi?a do Meio Ambiente e Urbanismo, J?lio C?sar da Silva, qualificou a decis?o como consciente e urgente. Segundo ele, a ca?a de animais silvestres e a presen?a de moradias j? podiam ser facilmente detectadas naquela ?rea. "Temos que proteger o local, porque se trata de um interesse da coletividade" .

O promotor ainda comparou a ?rea a um pulm?o. "Esta ?rea verde ? muito importante para a cidade e regi?o. Precisamos preservar. N?o podemos abrir m?o por causa de um empreendimento, que iria trazer graves riscos" . (Veja o v?deo)

AMA est? satisfeita

O presidente da Associa??o pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora (AMA/JF), Theodoro Guerra, diz que est? satisfeito, pois a institui??o sempre esteve em defesa da mata. "Espero que seja uma decis?o definitiva, pois esse an?ncio j? havia sido feito em outra ocasi?o" .

Quanto ao tombamento da ?rea, Theodoro diz que este ? um passo fundamental para a prote??o. "Agora, precisamos trabalhar com os projetos de educa??o ambiental para impedir as invas?es" .

