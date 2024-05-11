Constru??o do condom?nio do Krambeck n?o vai acontecer Prefeitura de Juiz de Fora vai solicitar o tombamento da regi?o
Rep?rter
28/08/2007
Em entrevista coletiva na tarde desta ter?a-feira, dia 28 de agosto, o prefeito Alberto Bejani anunciou que a constru??o do condom?nio na Mata do Krambeck n?o vai mais acontecer. Segundo ele, o processo estava h? quase quatro anos em tramita??o, o que o levou a tomar uma decis?o, definindo a pol?tica de preserva??o da Mata.
O S?tio da Mal?cia, uma das ?reas da mata e onde as 72 unidades seriam constru?das, n?o est? inclu?do na ?rea de Preserva??o Ambiental (APA).
"Agora, vamos encaminhar para
o ?rg?o competente o tombamento dessa regi?o para que n?o fique vulner?vel a outras constru?es", diz o prefeito.
O promotor de Justi?a do Meio Ambiente e Urbanismo, J?lio C?sar da Silva, qualificou a decis?o como consciente e urgente. Segundo ele, a ca?a de animais silvestres e a presen?a de moradias j? podiam ser facilmente detectadas naquela ?rea.
"Temos que proteger o local, porque se trata de um interesse da coletividade".
O promotor ainda comparou a ?rea a um pulm?o.
"Esta ?rea verde ? muito importante para a cidade e regi?o. Precisamos preservar. N?o podemos abrir m?o
por causa de um empreendimento, que iria trazer graves riscos". (Veja o v?deo)
AMA est? satisfeita
O presidente da Associa??o pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora (AMA/JF), Theodoro Guerra, diz que est? satisfeito, pois a institui??o sempre esteve em defesa da mata.
"Espero que seja uma decis?o definitiva, pois esse an?ncio j? havia sido feito em outra ocasi?o".
Quanto ao tombamento da ?rea, Theodoro diz que este ? um passo fundamental para a prote??o.
"Agora, precisamos trabalhar com os projetos de educa??o ambiental para impedir as invas?es".
Enquete
ATENÇÃO: o resultado desta enquete não tem valor de amostragem científica e se refere apenas a um grupo de visitantes do Portal ACESSA.com
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!