Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2010, atualizada às 17h29

Artistas podem se inscrever para expor trabalhos no Forum da Cultura

Até o dia 12 de março, artistas plásticos das mais diversas tendências podem se inscrever para ocupar a Galeria de Arte do Forum da Cultura durante este ano. As inscrições podem ser feitas na sede do Forum (rua Santo Antônio, 1.112, Centro), de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. Os projetos também podem ser enviados pelos Correios, observando o prazo máximo das postagens em 12 de março (veja o edital).

Os artistas deverão preencher a ficha de inscrição no site do Forum da Cultura. Os candidatos devem ainda apresentar currículo com a proposta da mostra, além de documentação fotográfica da obra ou outras produções.

Podem participar artistas e curadores em mostras individuais ou coletivas. A Galeria do Forum tem como linha básica de ação o compromisso com a cultura popular, a produção artística da comunidade e a documentação memorial.

As propostas são avaliadas pela Comissão de Seleção do Forum da Cultura e os trabalhos selecionados devem estar aptos a cumprirem o calendário de exposições, não cabendo qualquer alteração das datas e prazos determinados. O resultado final será divulgado em 19 de março.