Esgotos entupidos Cesama alerta contra o mau uso das redes de esgoto

Renata Solano

*Colabora??o

18/09/2007

Em Juiz de Fora, o mau uso das redes de esgoto pela popula??o ocasiona problemas ambientais. Lixo org?nico como alimentos e lixo inorg?nico como latas de cerveja, absorventes, camisinhas, sacolas pl?sticas, embalagens de alimentos foram encontrados entupindo a rede de esgoto na Avenida dos Andradas.

"? muito importante que a popula??o se conscientize da necessidade de descartar esses objetos de forma correta. E que fa?a o uso correto do esgoto. Jogar res?duos e ?gua pluvial causa sobrecarga na rede" , destaca o chefe da Regional Sudoeste na Cesama em Juiz de Fora, Luis Ces?rio (no v?deo).

Segundo a assessoria da Cesama, a empresa sempre faz o servi?o de desentupir as redes, seja atrav?s de detec??o da necessidade pela Cesama ou por pedido da popula??o.

A assessoria alerta que entupimento ? normal com o passar do tempo, mas ? preciso que a popula??o pare de jogar produtos pela rede de esgoto, porque isso compromete o servi?o de esgoto, bem como pode ocasionar entupimentos e, conseq?entemente vazamento e alagamento das regi?es. Al?m de poluir o meio ambiente dificulta o trabalho.

Como ? feito o servi?o

Para fazer o desentupimento das redes de esgoto, ? preciso abrir o bueiro. Se ele estiver coberto por asfalto, a Cesama tira essa camada at? encontr?-lo. O caminh?o "limpa fossa" (foto) ? dividido em dois compartimentos. Um com ?gua limpa, para jogar no bueiro e fazer press?o para os dejetos subirem e o outro compartimento ? respons?vel for fazer suc??o e recolher o excesso do lixo. O restante que o caminh?o n?o consegue coletar ? retirado pelos oper?rios com p?.

Cuidados com a rede de esgoto ? preciso tomar cuidado com o esgoto desde a hora da constru??o da casa. Fique atento para construir corretamente a caixa de gordura (que recebe a ?gua da cozinha) e a caixa de passagem (respons?vel por receber as ?guas do banheiro e do tanque). Cuidados no dia-a-dia podem evitar problemas com entupimentos da rede de esgoto, por isso, n?o jogue pela pia restos de alimentos, embalagens, sacolas pl?sticas, cascas de frutas e legumes, esponjas, buchas e panos usados. N?o jogue no vaso sanit?rio papel higi?nico, absorvente, fraldas, algod?o, cotonetes, camisinhas, tocos de cigarro, fio dental e outros objetos de dif?cil desintegra??o. Conserve a caixa de gordura tampada e limpa. Isso evita transbordamentos, mau cheiro e entupimentos. Mantenha os ralos do piso sempre limpos e com grade de prote??o. Colete o lixo da varredura ao inv?s de jog?-lo nos ralos. Na ?rea externa da casa utilize calhas para que a ?gua da chuva n?o congestione a rede de esgoto. As calhas devem transportar a ?gua pluvial at? as bocas de lobo. Dessa forma, voc? evita eros?es ou retorno do esgoto para dentro de casa.

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social na UFJF