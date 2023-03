Bloco Unidos pela Vida busca manter o fluxo de doadores no Hemominas

Bloco Unidos pela Vida busca manter o fluxo de doadores no Hemocentro Expectativa é ter 150 doadores diários até sexta-feira. O bloco contou com a participação de funcionários, doadores e voluntários convidados



Envie a sua foto pelo link SUA NOTÍCIA, clique aqui

1º/3/2011

O Hemocentro Regional de Juiz de Fora realizou, no final da manhã desta terça-feira, 1º de março, o Bloco Unidos Pela Vida. O objetivo foi chamar atenção da população para a doação de sangue e manter um fluxo de 150 doadores por dia até sexta-feira, 4 de março. O bloco contou com a participação de funcionários, doadores e convidados, como voluntários do Pró-Idoso e atendidos pelo projeto Jovens Construindo a Cidadania (JCC) da Polícia Militar.

De acordo com a soldado Fernanda Vieira, orientadora do JCC, o projeto apoiou do bloco como uma forma de incentivar os jovens a participar da campanha. O soldado Rosimar Ghedin, também orientador do grupo, afirmou que foi realizada uma campanha de doação de sangue e de capacitação de doadores com os jovens. "É uma forma de incentivar. Hoje, eles disseminam a ideia e captam doadores para o Hemominas".

A participante do grupo Doutores do Amor, Gilmara Delmonte, conhecida como Dra. Miloca, também prestigou o evento. "É muito importante as pessoas ajudarem causas como essa. Sempre que forças são reunidas e pessoas fazem eventos deste tipo, os representantes do Doutores do Amor comparecem".

Durante o Carnaval, o Hemocentro ficará fechado no sábado, 4 de março, e volta a funcionar na quarta-feira de cinzas, 9 de março, a partir das 13h.