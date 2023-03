Catedral é ponto de arrecadação para o 1? Bazar na Rua de Juiz de Fora

Sábado, 12 de setembro de 2015, atualizada às 8h47

Catedral é ponto de arrecadação para o 1º Bazar na Rua de Juiz de Fora

Voluntários em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), organizam o 1º Street Store na cidade. O evento que já aconteceu em diversos lugares no Brasil e no mundo tem ganhado cada vez mais visibilidade e terá sua edição no município no dia 26 de setembro, na Praça da Estação, das 9h às 16h. Os organizadores estão cadastrando diversos pontos de arrecadação pela cidade para que todos possam contribuir.

A Catedral Metropolitana, com sede na rua Santo Antônio, 1201, apoia a iniciativa e já está recebendo as doações. Caso queira contribuir, deposite sua doação no espaço indicado na recepção paroquial.

"Precisamos de doações de roupas que podem ser entregues tanto nos nossos postos de coleta, como a Catedral, quanto no dia do evento, na própria Praça da Estação. Ressaltamos também que, como a maioria das pessoas em condição de rua são homens, precisamos de muitas doações de roupas masculinas", conclui Carolina Stroppa, uma das organizadoras do evento.

Através da criação de uma loja fictícia, todos os itens arrecadados são disponibilizados de forma gratuita para que as pessoas em situação de vulnerabilidade social possam escolher as peças.