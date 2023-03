Segunda-feira, 5 de março de 2012, atualizada às 18h10

Funalfa abre inscrições para Curso de Teatro do CCBM

Da Redação

Serão abertas nesta terça-feira, 6 de março, as inscrições para a 4ª edição do Curso de Teatro do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM).

Os interessados em preencher uma das 25 vagas disponibilizadas pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) devem se dirigir ao CCBM, na avenida Getúlio Vargas, 200, Centro, até o dia 23 de março, de terça a sexta-feira, das 9h às 17h. O curso é gratuito e a idade mínima é de 16 anos.

As aulas terão início no dia 24 de abril, sendo realizadas às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 22h, no próprio CCBM, até o mês de novembro. Além de preencher a ficha de inscrição, disponível no local, o interessado deve apresentar uma carta de intenções em relação ao curso, além de declarar experiências na área, que não precisam ser profissionais. Peças realizadas em escolas ou igrejas, por exemplo, podem ser incluídas na declaração.

Nos dias 10 e 12 do mesmo mês, acontece um aulão com todos os interessados, conforme lista a ser divulgada dia 2 de abril, no site da PJF. No dia 16 de abril, sai a relação final dos selecionados. Para obter o certificado de conclusão, os participantes deverão ter pelo menos 75% de frequência. O 4º Curso de Teatro do CCBM, coordenado por Renata Rodrigues, será desenvolvido em módulos e, na etapa conclusiva, os participantes vão apresentar o resultado do trabalho por meio da montagem de um espetáculo.

Os textos são revisados por Mariana Benicá

