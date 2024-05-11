Quinta-feira, 20 de mar?o de 2008, atualizada ?s 12h30

Empresa financia pesquisa sobre a Mata do Krambeck, com inten??o de livr?-la do desmatamento

Marinella Souza

"? uma ?rea de grande diversidade e n?s ainda n?o conhecemos todas as esp?cies vegetais existentes l?"

Uma empresa de embalagens pl?sticas assinou, na ?ltima quarta-feira, 19 de mar?o, um acordo com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para financiar o projeto "Diversidade Flor?stica da ?rea de Prote??o do Krambeck". Segundo a pr?-reitora de Pesquisa da institui??o,, o objetivo dessa pesquisa ? o reconhecimento do terreno., afirma.

Descobrir a biodiversidade da Mata ? o primeiro passo para a constru??o do jardim bot?nico no local. A pr?-reitora explica que ainda ? cedo para falar dessa empreitada porque para saber da viabilidade de tal projeto. "N?o se pode fazer uma previs?o sem saber exatamente a situa??o do local, ? preciso um estudo mais delicado para saber do impacto ambiental, etc. Al?m disso, envolve uma ?rea particular tamb?m, ? preciso que as autoridades dialoguem para encontrar a melhor solu??o" .

O conv?nio vai permitir que a ?rea coberta pela Mata do Krambeck se torne um centro de pesquisa, com a inten??o de livr?-la do desmatamento. A regi?o est? envolvida na pol?mica em rela??o ? constru??o de um condom?nio que, por enquanto est? suspensa (leia a mat?ria). Marta salienta que a Mata ? muito importante para a cidade e ? preciso preserv?-la, mas sabe que essa situa??o ? muito complicada. "Temos que encontrar uma solu??o que reduza o impacto ambiental e seja boa para todos os envolvidos" , diz.

Segundo a assessoria da UFJF, os recursos repassados pela empresa s?o destinados ? compra de material e pagamento de bolsas de inicia??o cient?fica. Al?m disso, dois computadores ser?o doados para o melhor funcionamento do sofrido herb?rio da institui??o.