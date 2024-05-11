Quinta, 13 de setembro de 2007, atualizada ?s 19h40

Grupo de trabalho vai propor horto medicinal na Reserva Po?o d'Anta


Priscila Magalh?es
Rep?rter
Leia Mais:

O grupo de trabalho do Plano de Manejo da Reserva Biol?gica Municipal Po?o D'Anta vai promover nesta sexta-feira, dia 14 de setembro, um semin?rio no bairro S?o Benedito, para apresentar ? comunidade algumas propostas para a conserva??o da ?rea.

Uma das propostas ? a cria??o de um horto medicinal. A coordenadora do grupo e professora do Instituto de Ci?ncias Biol?gicas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Bernadete Maria de Sousa, diz que ainda n?o sabe se a id?ia do horto vai ser colocada em pr?tica.

"? apenas uma proposta, vamos apresent?-la ? comunidade. A id?ia ? reflorestar algumas ?reas e, com isso, plantar algumas plantas medicinais", explica. A reserva ? uma das maiores ?reas de conserva??o da cidade. Nela, podem ser encontrados mam?feros em extin??o, aves raras e animais j? considerados extintos.


Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!