Quinta, 13 de setembro de 2007, atualizada ?s 19h40
Grupo de trabalho vai propor horto medicinal na Reserva Po?o d'Anta
Priscila Magalh?esPlano de Manejo da Reserva Biol?gica Municipal Po?o D'Anta vai promover nesta sexta-feira, dia 14 de setembro, um semin?rio no bairro S?o Benedito, para apresentar ? comunidade algumas propostas para a conserva??o da ?rea.
Uma das propostas ? a cria??o de um horto medicinal. A coordenadora do grupo e professora do Instituto de Ci?ncias Biol?gicas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Bernadete Maria de Sousa, diz que ainda n?o sabe se a id?ia do horto vai ser colocada em pr?tica.
"? apenas uma proposta, vamos apresent?-la ? comunidade. A id?ia ? reflorestar algumas ?reas e, com isso, plantar algumas plantas medicinais", explica.
A reserva ? uma das maiores ?reas de conserva??o da cidade. Nela, podem ser encontrados mam?feros em extin??o, aves raras e animais j? considerados extintos.
