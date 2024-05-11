Quinta, 13 de setembro de 2007, atualizada ?s 19h40

Grupo de trabalho vai propor horto medicinal na Reserva Po?o d'Anta

Priscila Magalh?es

Rep?rter



Uma das propostas ? a cria??o de um horto medicinal. A coordenadora do grupo e professora do Instituto de Ci?ncias Biol?gicas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Bernadete Maria de Sousa, diz que ainda n?o sabe se a id?ia do horto vai ser colocada em pr?tica.