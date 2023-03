Previsão para final de semana é de céu nublado com chuvas em Juiz de Fora



Mesmo com queda nas temperaturas , a irradiação nos blocos de nuvem devem causar sensação de abafamento no período da tarde



12/01/2017

A previsão para o final de semana é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde e a noite em Juiz de Fora. Segundo o meteorologista Luiz Ladeia, do 5° Distrito de Belo Horizonte, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem cair um pouco, mas a irradiação nos blocos de nuvens deve causar abafamento. "Por isso, a sensação de calor deve permanecer durante o dia. De manhã as temperaturas ficam mais amenas".

A umidade relativa do ar continua alta nos próximos dias com variação de 95% a 55%. O acumulado de chuvas deste mês já chegou a 123,8 milímetros, quase 50% da média prevista para janeiro. As temperaturas na cidade ficam entre 19°C e 27°C.