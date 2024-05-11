Meio ambiente retratado na arte O Grupo Ponto de Partida pega carona na onda de preocupa??o com a natureza para tratar do tema de forma l?dica sem pretens?es panflet?rias

30/10/2007

A diretora do Grupo Ponto de Partida, Regina Bertola, pretendia fazer um espet?culo infantil, utilizando a poesia de Manoel de Barros quando conheceu as can?es compostas pelos Meninos de Ara?ua?. Os 'Meninos' cantavam a natureza e isso cabia perfeitamente no que Regina havia pensado.

Encantada com o que acabara de ouvir, Regina deu o mote para os atores do Ponto de Partida que come?aram a pesquisar sobre os problemas por que passa o planeta Terra em tempos de globaliza??o, industrializa??o e polui??o excessiva. O grande desafio da trupe era encontrar uma maneira de contar uma hist?ria l?dica, divertida e po?tica para levar o tema-amplamente debatido por todas as m?dias- para as pessoas.

A pe?a 'Pra Nh? Terra' nasceu de um cd, a partir da?, o grupo foi criando figuras imagin?rias, que seriam os 'guardi?es da Nh? Terra' e, percebeu-se a necessidade de contar essa hist?ria em atos, e o que seria um espet?culo para crian?as, transformou-se em uma pe?a para ser assistida por pessoas de todas as idades, "do av? ao netinho", como diria a professora e atriz F?tima Jorge (foto abaixo).

Todo o grupo que conta com a participa??o de crian?as, adolescentes e adultos, se envolveu nesse projeto. Um est?dio musical foi montado no meio da mata, onde foram gravadas as m?sicas e a hist?ria, aproveitando os sons da natureza. Essa rela??o de intimidade permitiu que as crian?as interagissem diretamente com o tema que abordariam.

F?tima conta que, em certa ocasi?o, os 'Meninos' pararam a grava??o por conta de uma plat?ia inusitada. "A Regina perguntou porque eles tinham parado a grava??o j? que estava tudo bem, e eles disseram que havia dois macacos enormes em cima de um bambu observando o trabalho deles" , recorda-se, entre risos, a produtora.

Tal epis?dio foi o gancho para que entrasse em cena um elemento fundamental na pe?a: o bambu. Ao perceberem que o bambu envergava, mas n?o quebrava, o grupo come?ou a pesquisar formas de utiliz?-lo na pe?a. Com muita criatividade, esse produto natural transformou-se em elementos variados e ? uma met?fora das pretens?es do Ponto de Partida com esse espet?culo.

Import?ncia da natureza

F?tima Jorge garante que o grande objetivo da pe?a ? tocar o cora??o das pessoas. "Queremos transformar as hastes duras do ser humano de uma forma leve e criativa, assim como fizemos com o bambu, aquele peda?o de pau duro, transformou-se em muitas formas, assumiu outras propor?es, mudou seu jeito de ser. ? isso que queremos com a pe?a, fazer com que as pessoas enxerguem a natureza com outros olhos" .

Rec?m-chegada no grupo, a assessora Juliana Rodrigues(foto ao lado) revela que n?o se trata apenas de um trabalho, mas de uma mudan?a na postura de todos os integrantes do grupo. "O grupo fala de uma forma t?o l?rica dessa tem?tica, que ? imposs?vel n?o se sensibilizar" . Na pr?pria sede de ensaios as mudan?as j? fazem sentir. "N?s n?o permitimos mais o uso de copos descart?veis na sede" , garante F?tima.

A dubl? de produtora e atriz conta que o objetivo da pe?a n?o ? panflet?rio, o que se pretende ? mostrar que cada um de n?s pode fazer a sua parte pelo bem do planeta. "N?s buscamos a reconcilia??o dos seres humanos com a m?e Terra. As pequenas delicadezas que oferecemos ? ela s?o retribu?das de alguma forma" .

Segundo F?tima, ? isso que o espet?culo quer mostrar, e para tocar os cora?es das pessoas e despert?-las para a import?ncia da preocupa??o com a natureza, o Ponto de Partida garimpou a poesia de Manoel de Barros. "Assim como o poeta, esperamos renovar o homem usando borboletas...de bambu" , sonha a atriz experiente.

Com mais de 20 anos de bagagem art?stica, F?tima acredita que "a arte ? um ponto de luz na vida das pessoas" , segundo ela, a fun??o do artista ? trazer o homem para a realidade atrav?s da fantasia. "O homem est? muito arraigado ? correria do dia-a-dia, precisa de uma sacudida, de algo que lhe mostre que a vida ? um sonho e est? a? para ser inventada e reinventada todo o tempo. Esse algo ? a arte" , orgulha-se.

Sobre a pe?a 'Pra Nh? Terra' conta a hist?ria do encontro entre os os 'guardi?es de Nh? Terra', que v?m das florestas, das matas, das ?guas, dos ares e encontram com um grupo de jovens, frutos da era da internet e seus desencadeamentos. Ao fim da pe?a, mudas de ip?s s?o oferecidas para quem se interessar em cuidar da planta. Segundo nas outras cidades por onde o espet?culo passou, o resultado foi surpreendente. "Ao final do espet?culo, as pessoas v?o procurar suas mudas com muito af?. ? bonito de se ver, o teatro parece uma floresta andando, com cada um cuidando com carinho do seu ip?." Pra Nh? Terra passar? por Juiz de Fora no dia 07 de novembro, no Cine Theatro Central e a expectativa do grupo ? grande. "Os espet?culos aqui sempre lotam e a tem?tica ? bastante atual e atrativa" , comemora F?tima.

Dia 07 de novembro, ?s 20h, noCine Theatro Central