Mata Atl?ntica ? preservada e reflorestada na regi?o Uma parceria entre a AMAJF, o IEF e um banco alem?o est? possibilitando o reflorestamento das ?reas de Mata Atl?ntica na regi?o

Priscila Magalh?es

Rep?rter

Madalena Fernandes

Revis?o

22/10/2008

O Programa de Prote??o da Mata Atl?ntica (Promata) est? reflorestando ?reas degradadas e preservando a mata nativa em Santos Dumont, Juiz de Fora e Matias Barbosa.

O programa faz parte da coopera??o financeira Brasil-Alemanha, firmada entre um banco alem?o e o Instituto Estadual de Florestas (IEF). O Promata chegou ? Zona da Mata neste ano, atrav?s da Associa??o pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora (AMAJF).

O objetivo ? trabalhar reflorestando e preservando uma ?rea de 600 hectares de Mata Atl?ntica nas tr?s cidades da regi?o, at? o meio do ano que vem. Inicialmente, elas foram escolhidas por estarem mais degradadas. Se a meta for cumprida, a inten??o ? triplicar a ?rea, o que pode resultar em amplia??o do programa para outras cidades.

A prioridade ? dada a ?reas pr?ximas a rios, c?rregos e suas nascentes. Segundo o presidente da AMAJF, Theodoro Guerra, o objetivo ? preservar a ?gua e a mata ciliar. O trabalho ? feito junto aos produtores rurais. Por isso, al?m da ?rea de 600 hectares, a ONG tamb?m tem a meta de atingir 90 propriedades. Atualmente, o saldo est? em 450 hectares trabalhados e 50 produtores atingidos.

Os produtores que quiserem participar do Programa v?o receber mudas e insumos, como adubo, cercas, arames, formicidas e recursos financeiros. Este ?ltimo pode ser usado pelo propriet?rio como ele bem entender. "? um incentivo para que ele refloreste e preserve a ?rea onde plantou" , explica Guerra. O incentivo financeiro vai de R$ 150 a R$ 300 por hectare trabalhado e ? pago anualmente.

As mudas s?o enviadas pelo IEF e distribu?das aos produtores, de acordo com as caracter?sticas de cada propriedade. S?o mudas de jatob?, ip?, jacarand?, angico, quaresmeira e paineira, entre outras. A AMAJF tamb?m est? produzindo mudas para atender a um poss?vel aumento na demanda no ano que vem.

O benef?cio financeiro ? visto com bons olhos pelo presidente da AMAJF, pois h? uma dificuldade grande em convencer as pessoas a preservar usando somente a legisla??o. "? obrigat?rio que essas ?reas sejam protegidas, mas nem todos fazem." Sobre a fiscaliza??o, na regi?o de Juiz de Fora, assim como em todo o pa?s, o n?mero de fiscais ? pequeno diante das ?reas de floresta. Como a ONG n?o tem o poder de pol?cia, o que ela faz ? passar um relat?rio para o ?rg?o estadual.

Com o Promata, a AMAJF quer criar um corredor ecol?gico entre as tr?s cidades, ligando os resqu?cios de vegeta??o existentes em cada uma. Com isso, o benef?cio se estende ? fauna. "Vai haver um aumento da visita??o da fauna. diante do aumento da oferta de alimentos e do espa?o, animais como aves, peixes e micos v?o se reproduzir mais" .

Situa??o de desmatamento ? cr?tica na regi?o

Em todo o pa?s restam somente 8% da vegeta??o nativa de Mata Atl?ntica, segundo Guerra. Na Zona da Mata, a situa??o n?o ? diferente. "O cuidado com a ?rea verde est? muito prec?rio." Entretanto, ele comenta que a situa??o j? esteve pior. "Hoje j? h? um equil?brio entre reflorestamento e desmatamento."

Entre as principais causas do desmatamento est? a expans?o urbana, que pressiona as ?reas remanescentes. "Em Juiz de Fora, atrav?s de uma observa??o a?rea, percebemos os fragmentos que precisam ser preservados."