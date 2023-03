Sexta-feira, 15 de janeiro de 2010, atualizada às 15h

Comerciantes e ambulantes interessados em vender alimentos, bebidas e outros produtos na Passarela do Samba, durante os desfiles oficiais das escolas de samba de Juiz de Fora, deverão participar de uma reunião com a Liga das Escolas de Samba de Juiz de Fora (Liesjuf). No encontro, marcado para a próxima terça-feira, dia 19, às 16, no Anfiteatro João Carriço (avenida Rio Branco, 2.234), serão informados sobre os preços e os critérios para credenciamento.

De acordo com o relações públicas da Liesjuf, Fernando Luiz Baldioti, ainda será definida a forma de adesão. "Não definimos os critérios, se será por licitação ou por lance mínimo." Ele destaca que a expectativa da Liesjuf com relação à procura é muito positiva. "A divulgação mal começou e já recebemos mais de quinze telefonemas de pessoas interessadas."

Ao todo, serão oferecidas oito barracas cobertas, com água e energia elétrica. Nas áreas de concentração e dispersão serão disponibilizados 20 pontos fixos de venda. Os ambulantes, que são autorizados a circular pela pista nos intervalos dos desfiles, pagarão taxas individuais de credenciamento.

Entre os alimentos e bebidas que poderão ser comercializados durante os desfiles estão água de coco, pipoca, churros, biju, picolé, sorvete, batata frita, algodão doce, caldos, café, sucos, além de produtos como confete e serpentina. A comercialização e o uso de spray de espuma estarão proibidos na Passarela do Samba. Além da reunião da próxima terça-feira, os comerciantes e ambulantes interessados participarão de mais dois encontros a serem marcados pela Liesjuf.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) , o início da montagem da estrutura da Passarela do Samba, na avenida Brasil, está previsto para a próxima quarta-feira, dia 20.

