O encontro de número 123/87 aconteceu no recém-inaugurado Bar do Roque, na Rua Mamoré, no bairro São Mateus. Fomos conhecer o famoso frango frito do Roque, uma tradição do bairro Igrejinha que agora também marca presença na região central da cidade.
Recebidos com a simpatia e o atendimento especial das irmãs Camila e Talita, degustamos e aprovamos não apenas o tão comentado frango frito, mas também os demais petiscos da casa. Entre boas conversas, cervejas geladas e excelentes tira-gostos, tivemos mais uma agradável confraternização.
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