Pixabay - Uma empresa de Juiz de Fora venceu a maior licitação de Aeroportos já realizada no Brasil

A AMD Estações de Telecomunicações e Tráfego Aéreo, venceu a primeira fase de disputa da licitação realizada pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, cujo objeto é a gestão de 28 Aeroportos Regionais.



É a maior licitação de Aeroportos do País em lotes sequenciais.



Com isso, a AMD Services passará a estar presente em 41 aeroportos no Brasil, distribuídos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Mato Grosso, de pequeno e médio portes. Ou seja, uma empresa de Juiz de Fora passa a administrar o maior número de aeroportos no Brasil, superando o número dos administrados pela Infraero e demais Empresa.



O objetivo da licitação recente, em Goiás, é deixar os aeroportos adequados a legislação vigente, aptos a serem concedidos em um novo processo licitatório para exploração da iniciativa privada.



A AMD já prestava serviço na maior parte dos aeroportos licitados, por meio de um acordo de cooperação técnica, em moldes semelhantes ao que ocorria no Aeroporto da Serrinha em Juiz de Fora.



A empresa operava no Aeroporto Francisco Álvares de Assis (Serrinha) até meados deste ano quando houve a substituição feita pela Prefeitura de Juiz de Fora pela Infraero. Quando a AMD assumiu, o terminal gerava um prejuízo anual para os cofres públicos, estimado em cerca de R$ 700 mil.



Além disso, a AMD Services está desenvolvendo tecnologias que auxiliam e reduzem os custos das operações de Navegação Aérea a valores acessíveis, elevando o número de aeroportos que passarão a dispor dos Serviços de Tráfego Aéreo, trazendo maior segurança à Navegação e ao Espaço Aéreo Brasileiro.

