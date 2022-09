Divulgação - Lei Seca

Não há previsão na legislação eleitoral sobre a proibição ou não de consumo e venda de bebidas alcoólicas na véspera e no dia da eleição (a chamada “lei seca”). Essa decisão cabe aos governadores.

Aqui em Minas, segundo apurei com um importante nome do partido Novo ligado ao governo, o candidato à reeleição, governador Romeu Zema, entende que não há necessidade de proibir a venda e o consumo de bebida alcoólica, nem na véspera ou mesmo no domingo, 02 de outubro, data do primeiro turno das eleições no País.

Eleições 2022 | Lei seca | Ricardo Ribeiro