O Governo de Minas criou, oficialmente, em publicação feita no último sábado, dia 22, no Diário Oficial do Estado, o Parque Estadual da Mata do Krambeck, em Juiz de Fora.

O local que tem cerca de 300 hectares ou 269 campos de futebol passar a integrar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, sendo um dos maiores remanescentes do bioma da Mata Atlântica em área urbana em todo o País.

De acordo com o Governo estadual, serão investidos cerca de R$ 20 milhões para a criação da unidade de conservação de proteção integral, sendo que R$ 17 milhões são referentes à indenização por desapropriação. O montante restante será investido na infraestrutura do local.

A intenção com essa decisão agora formalizada em decreto, é preservar a floresta da região, integrante do bioma Mata Atlântica, perpetuando a preservação das condições ecológicas locais, consolidando e conservando a área verde que o constitui; preservar as fontes hídricas; proteger o ecossistema local, conservando suas características peculiares de importante refúgio de animais da fauna silvestre regional em meio à ampla extensão urbana vizinha; oferecer oportunidades de visitação, recreação, interpretação, educação ambiental e pesquisa científica, estimulando o desenvolvimento do turismo local em bases sustentáveis; assegurar a continuidade dos serviços ambientais prestados pela natureza na região, com a possibilidade de produção de mudas e sementes de espécies nativas; impedir ações de desmatamento e degradação ambiental, resguardando o efeito estabilizador da cobertura vegetal contra o aparecimento de pontos suscetíveis de erosão e resguardar um patrimônio natural com características de elevado valor paisagístico e estimular a melhoria da qualidade ambiental das áreas circunvizinhas.

O Parque Estadual Mata do Krambeck passa a ter a posse e o domínio público, ficando declarados de utilidade pública, para desapropriação de pleno domínio, os terrenos necessários à criação do Parque Estadual Mata do Krambeck.

A gestão do Parque ficará a cargo do Instituto Estadual de Florestas – IEF, mediante gestão integrada e participativa. Para isso, será criado um conselho consultivo, presidido pelo IEF e constituído por representantes de órgãos públicos e de organizações da sociedade civil.

A visitação pública está sujeita às normas e às restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade e àquelas previstas em regulamento.

Criação do Parque aconteceu por iniciativa do deputado estadual Noraldino Júnior

Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado Noraldino Júnior (PSC) atuou ao longo dos últimos anos pela criação do parque.



“A Mata do Krambeck é muito importante para Juiz de Fora, mas a sociedade não conhece a beleza e a história por trás deste local. Então nós começamos as tratativas para buscar esse presente para o município. Essa decisão do Governador chancela um longo trabalho que nosso mandato desenvolveu em respeito ao meio ambiente. Agora, a cidade vai, de fato, conhecer o potencial e as belezas, até então escondidas, da Mata do Krambeck”, afirmou o deputado.

