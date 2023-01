A eleição municipal de 2024 promete repetir a polarização nacional dos últimos anos. No campo mais de esquerda, a prefeita Margarida Salomão (PT) é a candidata natural à reeleição. A eleição de um presidente – Lula – alinhado com seu campo político lhe dá ainda mais força para entrar como favorita a ganhar mais quatro anos de mandato.

Do outro lado, mais a direita, devemos ter um embate feminino, pelo menos hoje essa é a principal tendência. A deputada federal eleita, Ione Barbosa (Avante) é uma adversária que entraria com força na disputa. O grupo político da parlamentar ou pelo menos uma parte dele, acredita que ela será candidata mais uma vez à Prefeitura de Juiz de Fora. Em 2020, esteve bem próxima de ir para o segundo turno. Inclusive, o que se fala é que se a campanha se estendesse um pouco mais ela passaria o então candidato Wilson Rezato (PSB), que chegou no segundo turno e foi derrotado pela atual prefeita Margarida.

Para entrar como potencial adversária do grupo petista, Ione precisa iniciar o mandato mostrando um trabalho consistente e resolutivo. É sua primeira experiência num cago público eletivo. Ela conquistou 44.084 votos, ou seja, foi majoritária em Juiz de Fora. Ninguém a superou aqui nas eleições do ano passado para o cargo do legislativo estadual ou federal. Ao todo ela 52.630 eleitores votaram no seu nome para a Câmara Federal.

Outro trunfo guardado na manga do grupo da deputada federal Ione Barbosa são as composições em torno de sua eventual candidatura ano que vem. Entre eles, o candidato a vice. E, hoje, o vice dos sonhos seria o vereador Cido Reis (Rede). Entre os vereadores que concorreram a deputado estadual – nenhum foi eleito -, o mais votado foi Cido Reis com 22.613 votos, cerca de 15 mil só em Juiz de Fora.

Cido ainda corre o risco de perder o mandato após sua saída do PSB. Mas, nem isso diminui a intenção do grupo da deputada Ione em tê-lo como vice numa futura candidatura. O vereador tem uma base sólida na Zona Norte da cidade, uma região que atrai qualquer postulante à prefeitura pelo tamanho e, claro, sua capacidade, de votos.

O atual vice-prefeito de Juiz de Fora, Kennedy Ribeiro (PSDB) é um quadro esquecido na administração municipal. Sua relação com a prefeita Margarida é protocolar e, dificilmente, seria escolhido novamente para compor uma chapa de reeleição. Até ele mesmo, talvez não aceitasse.

Outros nomes, certamente, surgirão com o passar do tempo. Mas, hoje, o segundo turno mais provável numa hipotética eleição municipal em Juiz de Fora colocaria, pela primeira vez na história, duas mulheres frente à frente.

Bolsonaro | Deputada federal | eleita | Ione Barbosa | Moro