O Brasil é o sexto país em incidência de diabetes no mundo e o primeiro na América Latina: são 15,7 milhões de pessoas adultas com essa condição, e a estimativa é que, até 2045, a doença alcance 23,2 milhões de adultos no país. No âmbito global, a doença acomete mais de 537 milhões de adultos com idade de 20 a 79 anos, representando 10,5% da população nessa faixa etária. Os dados são do Atlas do Diabetes 2021, divulgado pela Federação Internacional de Diabetes (IDF). Monitoramento e adaptação são requisitos fundamentais para conviver bem com a síndrome.

O Projeto Diabetes College Brasil, estudo multicêntrico realizado por UFMG, Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e Instituto de Reabilitação de Toronto, no Canadá, está recrutando voluntários com diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes para um programa de exercícios físicos sistematizado, associado à educação em saúde.

Os participantes terão a oportunidade de aprender a se exercitar na forma e na intensidade corretas para controlar a doença e manter uma vida mais ativa e saudável, com assistência de equipe multidisciplinar de pesquisadores da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

O programa tem duração de aproximadamente 12 semanas. As pessoas interessadas podem entrar em contato pelo e-mail diabetescollegeufmg@gmail.com ou por telefone/WhatsApp: (31) 99289-0092 e (31) 98982-8430.

