Minas será polo de hidrogênio verde

Minas Gerais deu mais um salto em direção ao protagonismo global na transição energética. A Cemig, uma das maiores companhias do setor elétrico brasileiro, concluiu com êxito seu plano estratégico voltado ao hidrogênio verde (H2V), consolidando uma visão ousada, inovadora e essencial para o futuro da energia limpa no Brasil e no mundo. A conclusão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com foco no H2V, reforça o posicionamento da Cemig como agente catalisador de uma nova era energética. (Balcão News – Belo Horizonte)

https://balcaonews.com.br/noticias/economia/energia/2026/01/04/cemig-impulsiona-minas-gerais-como-polo-de-hidrogenio-verde/





Começam viagens noturnas BH a Vitória

Após mais de três décadas, o Brasil volta a ter um trem regular de passageiros operando à noite. O serviço noturno do trem da Vale entra em circulação ligando Belo Horizonte a Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória (ES). Todas as passagens disponíveis dentro do prazo máximo de 45 dias de antecedência estão esgotadas. Segundo a Vale, novas datas são liberadas diariamente, e o passageiro só consegue comprar bilhetes para viagens que ultrapassem esse intervalo. As vendas começaram em 20 de novembro e os primeiros dias de operação, entre 1º e 4 de janeiro, tiveram os assentos rapidamente ocupados. (Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

https://www.jornalcorreiodacidade.com.br/noticias/45801-viagens-noturnas-do-trem-da-vale-que-liga-bh-a-vitoria-comecam-a-operar





Autista tem identificação na UPA Divinópolis

A Unidade de Pronto Atendimento Padre Roberto Cordeiro Martins (UPA Divinópolis) implementou um sistema de identificação por pulseira personalizada para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A medida tem como objetivo humanizar o atendimento e oferecer uma assistência mais acolhedora, respeitando as particularidades de cada paciente. Com a pulseira, as equipes assistenciais conseguem identificar rapidamente os pacientes com TEA desde a entrada na unidade. Isso permite ajustes na comunicação, redução de estímulos sensoriais e maior compreensão das necessidades individuais. (Jornal Agora – Divinópolis)

https://www.agoracomvoce.com.br/2026/01/05/upa-divinopolis-adota-pulseira-de-identificacao-para-pacientes-com-transtorno-do-espectro-autista/





Juiz de Fora debate carnaval

A Câmara Municipal de Juiz de Fora realiza, nesta terça-feira (6), uma audiência pública para discutir a situação e as perspectivas dos desfiles das escolas de samba do Carnaval 2026. O debate acontece às 15h, no Plenário da Casa Legislativa. A audiência foi solicitada pelo vereador Maurício Delgado (REDE), após a apresentação de dois requerimentos que pedem esclarecimentos sobre a situação financeira para a realização da festa no município. Segundo o parlamentar, a punição aplicada à Liga Independente das Escolas de Samba de Juiz de Fora pelo Ministério Público também motivou a convocação do debate. (Acessa.com)

https://www.acessa.com/cidade/2026/01/303184-camara-realiza-audiencia-publica-para-debater-o-carnaval-2026-em-juiz-de-fora.html





Sesi retoma aulas em fevereiro

As aulas da Escola Sesi Professora Quita Guimarães, em Montes Claros, serão retomadas no prédio da própria unidade em 2026. O início está previsto para o dia 23 de fevereiro. No dia 19 de novembro, a unidade foi interditada após a Defesa Civil identificar problemas estruturais na edificação. De acordo com nota divulgada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), a retomada foi decidida “após um amplo conjunto de análises técnicas e estudos de viabilidade”. Os trabalhos foram conduzidos pela entidade e por especialistas externos. (Novo Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/aulas-da-escola-do-sesi-voltarao-a-ser-realizadas-no-proximo-ano/





Sistema mostra nível dos rios

A grande preocupação de quem mora às margens dos cursos d’água é com as enchentes, por isso que em Manhuaçu foram instaladas câmeras que acompanham 24 horas por dia o nível do rio Manhuaçu e do ribeirão São Luís. O sistema está instalado em três pontos do município, um em Ponte do Silva e dois em Manhuaçu, com transmissão online e disponibilizado no site da prefeitura. Outro mecanismo que auxilia no monitoramento são quatro réguas que possibilitam a medição do nível das águas. (Diário de Manhuaçu)

https://diariodemanhuacu.com.br/2024/cidade/saiba-como-acompanhar-o-nivel-dos-rios-em-manhuacu/