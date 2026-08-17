COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Acionamento de sirenes de barragem assusta moradores

O Ministério Público de Minas Gerais instaurou um Inquérito Civil para apurar o acionamento indevido das sirenes de alerta do Sistema Minas-Rio, da Anglo American, ocorrido na noite de quinta-feira (13), próximo à comunidade de São José do Jassém, na zona rural dos municípios de Conceição do Mato Dentro e Serro. O sinal provocou medo entre moradores que vivem na área abrangida pelo sistema de alerta. Segundo relatos, moradores deixaram suas casas e seguiram pelas rotas de fuga até os pontos de encontro previstos nos treinamentos de emergência. (Jornal Classivale)

https://jornalclassivale.com.br/noticia/5949/apos-sirenes-de-barragem-assustarem-moradores-mpmg-abre-investigacao-em-minas

São Sebastião tem investimento de R$ 400 milhões

O prefeito Augusto Hart Ferreira anunciou um dos maiores investimentos da história de São Sebastião da Bela Vista: a implantação de um novo barracão logístico, com investimento superior a R$ 400 milhões. Com aproximadamente 122 mil m² de área, o empreendimento será o maior barracão logístico de Minas Gerais, representando um novo marco para o desenvolvimento econômico do município e de toda a região. O espaço será destinado às operações do Mercado Livre, que utilizará a estrutura como parte de sua expansão logística no Sul de Minas. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/4597/sao-sebastiao-da-bela-vista-anuncia-investimento-de-mais-r-400-milhoes-em-novo

Juiz de Fora abre 8,9 mil empresas

Juiz de Fora terminou os primeiros seis meses de 2026 com o maior volume de abertura de novos negócios dos últimos cinco anos. Entre janeiro e junho, a cidade registrou 8.836 novas matrizes e 137 filiais, impulsionada principalmente pelos microempreendedores individuais, que somaram mais de 7,1 mil das novas formalizações. Os dados da Junta Comercial de Minas Gerais mostram que esses novos empreendimentos injetaram ao menos R$ 200,7 milhões em capital social na economia local.

https://www.acessa.com/cidade/2026/08/337096-juiz-de-fora-abre-89-mil-empresas-e-atinge-maior-ritmo-de-formalizacao-em-cinco-anos.html

Divinópolis recebe projeto ‘Adote um Leitor’

A Escola Estadual de Educação Especial Helena Antipoff, em Divinópolis, foi contemplada com o projeto Adote um Leitor, uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em parceria com o Instituto Vida e empresários locais. O projeto vai beneficiar 152 crianças atípicas assistidas pela instituição com a entrega mensal de exemplares de uma revista pedagógica. Empresários locais da cidade garantiram o custeio da produção e envio das revistas ao longo do ano para incentivar a leitura, dinâmica, criativa e interativa para pessoas com necessidades especiais, fortalecendo assim a inclusão na educação no Brasil. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/divinopolis-recebe-projeto-adote-um-leitor-e-promove-inclusao-por-meio-da-leitura/

Atendimento em Montes Claros recebe reforço

A rede de urgência e emergência de Montes Claros deverá receber um reforço financeiro de quase R$ 11 milhões. A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei encaminhado pela Prefeitura que autoriza o repasse de recursos complementares aos hospitais filantrópicos contratualizados para aplicação nos serviços de atendimento de urgência e emergência. O aporte poderá chegar a R$ 10.935.041,76, valor proveniente do Tesouro Municipal. O recurso será destinado de forma complementar aos repasses realizados pelo Estado e pela União e terá como finalidade ampliar a capacidade de atendimento da rede hospitalar. (Gazeta Norte Mineira)

https://gazetanm.com.br/prefeitura-de-montes-claros-vai-repassar-quase-r-11-milhoes-a-hospitais-para-reforcar-urgencia-e-emergencia/

Sigma reverte prejuízo e registra lucro

A Sigma Lithium encerrou o primeiro semestre de 2026 com lucro líquido de US$ 8,5 milhões, revertendo o prejuízo de US$ 14,1 milhões registrado no mesmo período do ano passado. O Ebitda ajustado totalizou US$ 42,4 milhões, superando o resultado negativo de US$ 8,2 milhões. Já a margem Ebitda ajustada atingiu 43,7%, ante margem negativa de 8,8%. A produção somou 59 mil toneladas, caindo 56,8%, o que reflete a volta gradual das atividades do Complexo Grota do Cirilo, entre Araçuaí e Itinga, no Vale do Jequitinhonha. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/resultados-sigma-lithium/

Bombeiros orientam estudantes sobre prevenção

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realizou ações de prevenção a incêndios florestais e de preservação ambiental durante a “Mostra de Saberes” da Escola Municipal Antônio Canedo. A atividade reuniu crianças e adolescentes em orientações teóricas e práticas sobre os cuidados com o meio ambiente e os riscos provocados pelas queimadas. Durante a ação, os estudantes aprenderam sobre a importância da conservação da flora e da fauna locais e receberam informações sobre os danos que o fogo pode causar, mesmo quando utilizado em pequenas proporções. (Radio Muriaé)

https://radiomuriae.com.br/portal/bombeiros-orientam-estudantes-sobre-prevencao-de-incendios-florestais/