A decisão de Davi Brito, campeão do BBB 24, de desistir do curso de Medicina, que foi um dos seus maiores sonhos durante o reality, serve como um excelente ponto de reflexão sobre as expectativas que colocamos sobre nós mesmos e sobre os outros.

Quando criamos expectativas, especialmente baseadas em ideais externos ou na busca de aprovação, corremos o risco de delegar nossa felicidade a fatores que estão fora do nosso controle.

Davi, ao longo do programa, expressou que se tornar médico era um sonho, e essa narrativa foi amplamente discutida e até romantizada por muitos. Mas depois do fim do reality, ao receber a bolsa integral de uma faculdade particular, ele optou por não seguir esse caminho, o que gerou repercussão nas redes sociais. A reação do público, inflada por alguns veículos de comunicação, mostra como a expectativa criada em torno de suas escolhas impactou não só ele, mas também aqueles que acompanhavam sua trajetória.

Do ponto de vista da psicologia, especialmente dentro da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), abordagem com a qual trabalho, essa situação exemplifica a importância de avaliar e gerenciar nossas expectativas. Ao criar expectativas, corremos o risco de basear nossa felicidade em resultados específicos ou em como os outros irão reagir às nossas escolhas. O que pode gerar uma sensação de frustração e desapontamento quando as coisas não saem como imaginamos.

Davi declarou que sua decisão foi baseada em sua paz de espírito e na busca de algo que realmente ressoasse com seus valores e desejos atuais. Essa escolha pode ser vista como um exemplo positivo de como alinhar nossas expectativas com nossa realidade interna, ao invés de nos forçar a corresponder ao que acreditamos que os outros esperam de nós.

E, se por acaso você se identificou por estar vivendo algo semelhante, deixo aqui uma dica valiosa: praticar a autocompaixão e refletir sobre o que realmente importa para você, ao invés de se prender ao que os outros pensam ou esperam. Afinal, entender que a felicidade não deve depender de fatores externos ou da validação alheia, é um dos pilares do bem-estar emocional.

Vale refletir que a verdadeira realização vem de estarmos em sintonia com nossas próprias necessidades e desejos, e não na busca incessante por corresponder às expectativas dos outros ou às narrativas que construímos ao longo da vida.

