SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Luísa Sonza será a convidada da chef e apresentadora Dona Carmen Virgínia para preparar um dos pratos que compõem o cardápio do Altar Cozinha Ancestral, restaurante na Vila Madalena que tem a cantora e a chef como sócias.

Sonza deve comparecer ao restaurante neste sábado (12) para preparar uma Marina, receita de pappardelle com frutos do mar. No cardápio está ainda o Logunedé, um pescado do dia em crosta de coco e bacon com purê de farofa de milho e ovos, este preparado por Carmem Virgínia.

No sábado, além de celebrar a amizade da chef e da cantora, o evento ainda contará com uma homenagem ao álbum "Realce", de Gilberto Gil, que no dia 15 de agosto completa 44 anos de seu lançamento.

Para a data, a casa vai servir uma sobremesa especial, uma punhetinha com sorvete de cocada mole com baba de moça chamada Toda Menina Baiana em alusão ao clássico do repertório de Gil, gravado no álbum de 1979, além de um show da cantora Jaina Elne, que interpreta os sucessos do álbum. O cardápio completo custa R$ 120 ou R$ 180 com harmonizações de vinhos.

ALTAR

Quando Ter. e qua., das 12h às 17h; qui. a sáb., das 12h às 0h; dom., das 12h às 22h

Onde r. Medeiros de Albuquerque, 270, Vila Madalena, região oeste

Telefone 11 3034-4260

Tags:

São Paulo