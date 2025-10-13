O 2º Festival Arte e Cultura da Juventude será realizado neste sábado (18), a partir das 13h, no Mercado Municipal. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), com o objetivo de reconhecer e valorizar as manifestações culturais e artísticas da juventude juiz-forana, fortalecendo a cultura de rua e as artes urbanas no município.

O concurso cultural premiará quatro categorias: Batalha de Poesia (Slam), Breaking, Skate e Ballroom, esta última dividida nas modalidades Vogue Femme e Estética. Os três primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios em dinheiro, totalizando R$ 10 mil, além de certificados de participação.

De acordo com o assessor de Políticas para a Juventude da SEDH, Felipe Souza, o festival é um espaço de valorização da potência criativa e da diversidade da juventude.

“Mais do que um evento, é um movimento que reconhece as expressões das periferias, da cultura de rua e das artes urbanas como formas legítimas de ocupar e transformar a cidade. Queremos fortalecer esses talentos, abrir caminhos e garantir que a juventude tenha cada vez mais voz, vez e visibilidade”, destacou.

Programação – 2º Festival Arte e Cultura da Juventude

13h – Início

13h30 – Breaking

14h30 – Slam

16h – Ballroom

17h30 – Skate

19h – Finais no palco da Praça Antônio Carlos

O encerramento será marcado pela comemoração dos 25 anos do evento Jigaboo, com apresentações de PMC, DJ Dehco Wanlu e MC Suave. Também participam RT Mallone, Nalu Gonzaga, Espaço Hip Hop, Pekena Lumen, PretoVivo e DJ Pedro Paiva

