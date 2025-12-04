O Programa Gente em Primeiro Lugar apresenta, nesta quinta-feira (4), às 19h, no Cine-Theatro Central, a mostra “Folhas”, espetáculo que integra dança, artes visuais e ancestralidade para celebrar o protagonismo artístico dos atendidos pelo programa e as narrativas de mulheres negras de Juiz de Fora. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos diretamente na bilheteria.

A proposta do espetáculo é criar um encontro sensível entre corpo, memória e natureza, refletindo sobre ancestralidade e renascimento. A apresentação se inspira na força simbólica das folhas, que resistem, caem, renascem, em referência às trajetórias das mulheres negras da cidade.

Durante toda a noite, obras da série “Reza Forte” estarão expostas no hall e integradas ao cenário, estabelecendo diálogo com as coreografias. Parte das danças foi criada a partir de quadros específicos, ampliando a interação entre música, movimento e artes visuais.

O espetáculo reafirma o compromisso do programa com a formação integral e a valorização de expressões artísticas que emergem de territórios periféricos, transformando o palco em um espaço de memória, resistência e criação.

