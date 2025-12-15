Estão abertas, a partir desta segunda-feira (15), as inscrições para o edital Murilão 2025, do Programa Cultural Murilo Mendes (PCMM). A iniciativa vai destinar R$1,85 milhão ao fomento de projetos artísticos e culturais em Juiz de Fora, com recursos do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (Fumic).



O prazo para inscrição segue até 25 de janeiro de 2026. O processo é realizado, prioritariamente, de forma on-line, por meio da plataforma Prefeitura Ágil, disponível no site da Prefeitura de Juiz de Fora. Após o login, o interessado deve acessar a área “Protocolos” e, no campo “Assunto”, buscar por “Edital Murilão 2025 – Formulário de inscrição”. O sistema ficará disponível até as 23h59 do último dia do prazo.

Excepcionalmente, haverá atendimento presencial, mediante agendamento prévio, para pessoas com dificuldade de acesso à internet. Nesse caso, as inscrições presenciais poderão ser feitas até o dia 23 de janeiro de 2026.



Fomento à produção cultural



O edital Murilão tem como objetivo fomentar ações e iniciativas artístico-culturais, individuais ou coletivas, desenvolvidas por agentes culturais residentes em Juiz de Fora. Cada projeto selecionado poderá receber até R$50 mil.



Com a proposta de concentrar o fomento em um único instrumento jurídico, o edital busca simplificar o acesso aos recursos públicos e ampliar a participação dos agentes culturais. A edição 2025 está estruturada em seis categorias, com destinação específica de recursos e recortes voltados à diversidade social e cultural do município:

Cultura Da/Na Quebrada: projetos realizados em equipe por proponentes residentes em territórios periféricos.



Quilombagens: projetos de proponentes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI).



Ampla concorrência: aberta a projetos de quaisquer áreas artístico-culturais.



Pessoa idosa: projetos de proponentes com 60 anos ou mais.



PCD: projetos cuja proponente seja pessoa com deficiência.



Pessoas T: projetos de proponentes autodeclaradas transsexuais, transgêneros ou travestis.



Para o diretor-geral da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Rogério Freitas, o programa é um instrumento fundamental de democratização do acesso à cultura. “O Programa Cultural Murilo Mendes é histórico para Juiz de Fora, principalmente pelo modelo de repasse direto dos recursos. É a forma mais eficaz de o poder público municipal fortalecer a base da produção cultural e garantir a pluralidade de vozes na cidade”, afirma.



Segundo ele, a estruturação do edital com categorias e percentuais específicos assegura maior equidade no acesso aos recursos. “Essa metodologia viabiliza políticas afirmativas e amplia a democratização do fomento cultural”, destaca.

