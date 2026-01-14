Artistas e produtores culturais de Juiz de Fora têm até o dia 25 de janeiro para se inscrever no edital Murilão 2025, que vai destinar R$1,85 milhão ao fomento de projetos artístico-culturais no município. As inscrições devem ser feitas, preferencialmente, de forma on-line, pela plataforma Prefeitura Ágil, no site da Prefeitura de Juiz de Fora.

Para participar, o interessado deve acessar a plataforma, fazer login, clicar em “Protocolos” e buscar, na aba “Assunto”, por “Edital Murilão 2025 – Formulário de inscrição”. O envio eletrônico das propostas será encerrado às 23h59 do último dia. Excepcionalmente, haverá inscrição presencial, mediante agendamento prévio, para pessoas com dificuldade de acesso à internet, até o dia 23 de janeiro.

O edital é executado pelo Programa Cultural Murilo Mendes (PCMM) e utiliza recursos do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (Fumic). O objetivo é apoiar ações e iniciativas artístico-culturais, individuais ou coletivas, desenvolvidas por agentes culturais residentes em Juiz de Fora. Cada projeto selecionado poderá receber até R$ 50 mil.

O Departamento de Captação e Fomento da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) disponibiliza atendimento para esclarecimento de dúvidas, mediante agendamento, além de suporte via WhatsApp pelo número (32) 98448-1552.

O edital contempla seis categorias: Cultura Da/Na Quebrada, voltada a proponentes que residem em territórios periféricos; Quilombagens, destinada a pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas; ampla concorrência; pessoa idosa, para proponentes com 60 anos ou mais; PCD, para pessoas com deficiência; e Pessoas T, voltada a proponentes transsexuais, transgêneros ou travestis.

Tags:

Cultura | edital | inscriçõe | inscrições