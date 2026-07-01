O Grupo Divulgação comemora 60 anos de atuação cultural em Juiz de Fora com uma programação especial entre os dias 2 e 7 de julho. As atividades, gratuitas, incluem espetáculos teatrais, exposições, conferência e a exibição de um documentário em diferentes espaços culturais da cidade.

As comemorações começam na quinta-feira (2), às 20h, no Mercado Cultural AICE, com o espetáculo "Rio de poesia". Ao longo da programação também serão apresentados "Vem brincar comigo", "Canção do exílio" e "La Barraca", montagem que encerra as celebrações no Teatro Paschoal Carlos Magno.

A agenda inclui ainda a exibição do documentário "Quimeras", que retrata a trajetória do grupo, além das exposições "Lorca Vive" e "O Povo no GD", no Forum da Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Na sexta-feira (3), a programação contará ainda com uma conferência sobre a vida e a obra do dramaturgo espanhol Federico García Lorca, patrono do Grupo Divulgação.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Juiz de Fora, o Grupo Divulgação realiza todas as atividades com entrada gratuita. Os convites podem ser reservados pelo WhatsApp (32) 99906-3850.

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