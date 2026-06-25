O Museu Mariano Procópio completa 105 anos de fundação. É o primeiro museu de Minas Gerais e possui o segundo maior acervo do Brasil Império e, para celebrar a data, a instituição preparou uma programação especial gratuita durante toda a semana. O Portal Acessa.com separou a programação para você se organizar neste final de semana, entre os dias 25 e 27 de junho.
O objetivo das atividades é aproximar a população da história, da arquitetura, dos jardins e do acervo preservado pelo museu. As ações contam com visitas mediadas noturnas, bastidores técnicos e passeios históricos. Confira o cronograma completo e saiba como participar:
Na quinta-feira, 25, às 18h30, será realizada uma visita mediada noturna. A atividade terá início na entrada da Rua Dom Pedro II e contará com um cortejo pelas trilhas do Parque até a Villa Ferreira Lage. Os participantes deverão levar lanterna. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link disponível na bio do perfil oficial do Museu no Instagram.
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Na sexta-feira, 26, às 10h, o público poderá conhecer os bastidores da instituição em uma visita mediada conduzida pela equipe técnica do Museu. A atividade também requer inscrição prévia pelo link disponível na bio do Instagram.
Encerrando as celebrações, no sábado, 27, às 11h, será realizada uma visita mediada dedicada à história da construção e ao paisagismo do complexo museológico. A atividade terá entrada pelo Parque e não exige inscrição prévia.
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