O edital de fomento à cultura da Prefeitura de Juiz de Fora recebeu 506 inscrições, das quais 366 projetos foram classificados para a próxima etapa. As propostas serão agora avaliadas por pareceristas credenciados, que analisarão os projetos de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

O Edital 03/2026 – PNAB: Fomento à Cultura é promovido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e integra a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Ao todo, são R$1.554.220,22 em recursos federais destinados ao incentivo à produção cultural do município.

Os projetos abrangem diferentes áreas, incluindo teatro, dança, circo, música, audiovisual, literatura, artes urbanas, artes visuais, cultura popular, patrimônio cultural, mídias digitais e games. Cada proposta selecionada poderá receber até R$50 mil.

Na próxima fase, os pareceristas irão avaliar critérios como qualidade artística, viabilidade de execução, acessibilidade, democratização do acesso à cultura, plano de divulgação e coerência orçamentária. Todos os projetos também devem prever pelo menos uma medida de acessibilidade.

O edital estabelece ainda ações afirmativas, com reserva de vagas de 25% para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas, 5% para pessoas com deficiência e 5% para pessoas idosas.

Após a avaliação dos pareceristas, o processo seguirá para as demais etapas previstas no edital até a divulgação do resultado final. Os projetos selecionados terão até 12 meses para serem executados, contados a partir do recebimento dos recursos.

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