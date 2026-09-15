A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), divulgou nesta terça-feira (15) o resultado preliminar da Etapa de Seleção do Edital nº 001/2026 – Premiação de Pontos e Pontões de Cultura. A iniciativa integra a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Os proponentes que desejarem contestar o resultado poderão apresentar recurso até as 23h59 do dia 22 de setembro. O prazo é de cinco dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a publicação do resultado.

O recurso deverá ser enviado por meio do protocolo de inscrição na plataforma Prefeitura Ágil, com o Anexo 05 devidamente preenchido.

Durante o período destinado aos recursos, os proponentes também poderão solicitar à Funalfa os pareceres referentes à avaliação. O pedido deverá ser feito pelo protocolo de inscrição, e os documentos serão encaminhados em dias úteis, durante o horário de funcionamento da Fundação.

O edital, com todas as orientações sobre o processo, está disponível no site da Funalfa.

Próximas etapas

Os cronogramas das etapas dos editais da PNAB e do Programa Cultural Murilo Mendes serão apresentados aos conselheiros municipais de Cultura na próxima reunião do Concult.

Após a reunião, os cronogramas serão divulgados aos proponentes.

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