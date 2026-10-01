A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) abriu nesta quarta-feira (30) as inscrições para o Edital 04/2026 – Programa Funalfa de Apoio a Ações Continuadas, da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). O edital destina R$500 mil para iniciativas culturais de caráter continuado em Juiz de Fora.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 15 de outubro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Prefeitura Ágil.



Serão selecionados cinco projetos nas modalidades de Espaços Artístico-Culturais Independentes, Escolas Livres e Eventos Artístico-Culturais Continuados. Cada projeto contemplado receberá R$ 100 mil para o desenvolvimento das atividades ou eventos.



O edital prevê ainda a possibilidade de renovação do recurso por igual período, condicionada à disponibilidade orçamentária do programa e ao cumprimento das regras estabelecidas.



Podem participar pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, além de grupos e coletivos sem constituição jurídica, desde que tenham natureza cultural e trajetória comprovada de pelo menos três anos de atuação regular em Juiz de Fora. No caso de eventos continuados, é necessário comprovar a realização de pelo menos três edições.



Das cinco vagas disponíveis, quatro serão destinadas a ações afirmativas para pessoas negras, indígenas, com deficiência e idosas. Uma vaga será destinada à ampla concorrência.



As propostas também deverão prever pelo menos uma medida concreta de acessibilidade, que pode ser arquitetônica, comunicacional ou atitudinal, além de ações para democratizar o acesso aos bens e serviços culturais gerados pelos projetos.

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