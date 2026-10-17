A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) divulgou, nesta sexta-feira (16), o resultado da segunda etapa de avaliação do Edital nº 003/2026 – PNAB: Fomento à Cultura, em Juiz de Fora. Dos 368 projetos analisados pelos pareceristas, 202 foram aprovados, 160 não foram aprovados e seis foram desclassificados por descumprimento de exigências previstas no edital.

A relação publicada nos Atos do Governo apresenta as notas e a situação de cada proposta. Para serem aprovados nesta etapa, os projetos precisavam alcançar pontuação igual ou superior a 80 pontos. As propostas que não atingiram a nota mínima foram classificadas como não aprovadas.



Como apresentar recurso



Os proponentes que desejarem contestar a avaliação dos pareceristas têm três dias úteis, contados a partir da publicação do resultado, para apresentar recurso. O prazo termina na quarta-feira (21).



Para recorrer, é necessário preencher o formulário “Solicitação de recurso”, disponível como Anexo 09 do edital, salvá-lo em PDF e enviá-lo pela plataforma Prefeitura Ágil, utilizando o mesmo protocolo da inscrição.

O resultado completo, com as notas e a situação de cada projeto, pode ser consultado nos Atos do Governo. O edital e os anexos também estão disponíveis na página da Política Nacional Aldir Blanc no site da Funalfa.

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