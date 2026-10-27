A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) publicou, nesta sexta-feira (23), o resultado final do Edital 002/2026, voltado ao fomento de Pontos e Pontões de Cultura em Juiz de Fora. Os proponentes selecionados devem apresentar a documentação necessária para a etapa de habilitação em até cinco dias corridos, contados a partir da publicação do resultado, por meio da plataforma Prefeitura Ágil.

A divulgação encerra a publicação dos resultados dos dois editais destinados à Política Nacional Cultura Viva no município, dentro da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

O resultado final do edital apresenta as propostas divididas em três categorias: selecionados, suplentes e desclassificados, com as respectivas notas finais.

A Política Nacional Cultura Viva busca fortalecer a diversidade cultural, a inclusão social e as iniciativas comunitárias. Por meio do apoio a Pontos e Pontões de Cultura, a iniciativa reconhece e incentiva entidades e coletivos que desenvolvem atividades culturais nas comunidades e promovem redes de colaboração.

A documentação exigida para a habilitação está disponível no edital, que pode ser consultado na página da PNAB no site da Funalfa.

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