Domingo, 6 de julho de 2014, atualizada às 8h35

Estudante juiz-forano terá comercial exibido na final da Copa do Mundo

Eduardo Maia

Repórter

Vencedor do concurso Seu comercial na final, promovido pela empresa Netshoes, o estudante de Publicidade do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF), Gabriel Moraes (foto ao lado), terá o seu comercial exibido na Rede Globo durante o intervalo da final da Copa do Mundo 2014, no dia 13 de julho. O vídeo de 30 segundos segue a temática proposta pelo concurso "Não deixe o esporte para amanhã", refletindo sobre o último desejo do corpo caso restasse ao ser humano apenas o dia de hoje.

"Você tem o hoje, não deixe para amanhã.

Acorde, liberte a sua melhor versão.

Ultrapasse a sua marca, supere o seu tempo.

Dê o último chute, o último arremesso, o último treino

sua última gota de suor, mesmo que seja a primeira.

Afinal, se não existisse o amanhã, este seria o último desejo do seu corpo"

Texto de fundo do vídeo enviado por Gabriel

A peça foi gravada em Juiz de Fora, pensada em parceria com o amigo Luiz Filipe Bastos, estudante do Insituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). "O texto do comercial foi eu quem escrevi e o Filipe cuidou da parte de filmagem, edição e finalização do vídeo", explica Gabriel.

As imagens foram gravadas no campus da UFJF, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) e em uma academia do bairro São Pedro. Além do texto, Gabriel atuou nas filmagens e também fez a locução do vídeo. "Levamos aproximadamente duas semanas para fazer todo o processo. Enviamos tudo em cima da hora, conseguimos realizar a inscrição no dia que o prazo estava se esgotando", revela.

A escolha se deu por uma comissão técnica e júri popular. Os cinco melhores vídeos selecionados e disponibilizados para a votação na internet, até que os dois mais votados foram levados novamente à comissão técnica. "Na verdade, ainda não caiu muito a ficha. Não imaginava ter uma oportunidade dessa na faculdade e estou muito feliz por isso. Sei que ainda tenho muito a estudar e melhorar, mas também sirvo como um exemplo aos outros alunos, uma forma de dizer que todos podem conseguir", declara o vencedor.

Dada a etapa de escolha da melhor proposta, o material foi enviado para a agência Zola, de São Paulo, que reformulou a peça, preservando sua essência. A agência também produz campanhas para empresas como a Claro, Jontex, Fiat, Toyota, Honda, entre outros. "Acompanhei as gravações em São Paulo, foi muito bacana trabalhar com a equipe profissional. Fizeram alguns ajustes, mas preservaram o conceito que eu propus no meu texto", observa.

Além da exibição em rede nacional, os estudantes foram contemplados com um prêmio de R$ 4.800 que poderão ser trocados em produtos da marca que promoveu o concurso. Todos os cinco vídeos finalistas também foram premiados, recebendo R$ 300 em compras no site.

Assista ao vídeo enviado pelos estudantes:

Ficha Técnica

Redator: Gabriel Moraes

Direção de Arte: Luiz Filipe Bastos

Produção Executiva: Gabriel Moraes e Luiz Filipe Bastos

Direção de Fotografia: Daniel Madão e Luiz Filipe Bastos

Locução e Elenco: Gabriel Moraes

Trilha Sonora: "Suvaco do Cristo"/ Kevin MacLeod (incompetech.com)

Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0

