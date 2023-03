Quarta-feira, 12 de junho de 2019, atualizada às 12h40

Confira o funcionamento da UFJF durante o feriado



Da redação



Por conta do feriado da próxima quinta-feira, 13, e dos recessos dos dias 14 e 15, alguns setores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) não terão seu funcionamento pleno durante as datas. Os recessos estão previstos no calendário acadêmico de 2019. As atividades retornam normalmente na próxima segunda-feira, 17.



A Biblioteca Central, a Central de Atendimento, o Centro de Ciências e a Casa de Cultura acompanham o calendário da UFJF, interrompendo as atividades após o fim do expediente de quarta-feira, 12. Os setores retornam às tarefas na segunda-feira.



O Restaurante Universitário ficará fechado de quinta à sábado, retornando o atendimento normal no domingo apenas na unidade centro. Já o Fórum da Cultura não irá funcionar na quinta-feira, mas retorna às atividades na sexta-feira. No domingo, o espaço recebe evento aberto às 10h30.



O Hospital Universitário unidades Dom Bosco e Santa Catarina terão as atividades administrativas interrompidas na quinta-feira, mas funcionarão normalmente na sexta-feira, 14. O funcionamento das demais tarefas de atendimento médico serão realizadas em regime de escala.



O Jardim Botânico da UFJF fechará na sexta e no sábado, mas terá funcionamento normal na quinta-feira e também no domingo, das 8h às 17h, com última entrada permitida até às 16h30



O Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) e o Memorial Itamar Francoficarão abertos durante o feriado e receberão o público de quinta a domingo, das 13h às 18h.