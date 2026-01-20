As inscrições para o Contrata SP, que celebrará antecipadamente o aniversário da cidade de São Paulo (25 de janeiro), devem ser feitas ainda hoje (20) no Portal Cate

Segundo a prefeitura de São Paulo, os salários variam de R$ 850, para estagiários, a R$ 7.581, para operador de guindaste.

Quem passar pelo Contrata SP, no Cate Central, também vai poder consultar vagas disponíveis no Cate. Entre elas se encontram vagas para atendentes de lanchonetes, mercados e lojas.

Para operadores de telemarketing serão oferecidas mais de 100 oportunidades e a exigência é estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Não é exigida experiência na área.

Já para instalador e reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações serão oferecidas 20 vagas, com salário de R$ 1.631. Não é necessária experiência, mas é preciso ter ensino fundamental e disponibilidade para trabalhar aos sábados.

Para participar do evento e concorrer a uma vaga é preciso fazer a inscrição no site do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) e comparecer no Cate Central, na Avenida Rio Branco, 252, com RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital). A unidade funciona das 09h às 16h.

