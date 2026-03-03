A Norsk Hydro informou que sua joint venture no Catar, a Qatalum, iniciou um desligamento controlado da produção de alumínio após a suspensão no fornecimento de gás natural ao complexo. Segundo a companhia, o processo começou nesta terça-feira, 3, e deve ser concluído até o fim do mês.

A decisão foi tomada depois que o fornecedor de gás comunicou uma futura interrupção no abastecimento, em meio a ataques do Irã que afetaram instalações de energia no país.

A Qatalum é uma joint venture entre a Norsk Hydro e a Qatar Aluminum Manufacturing Company Q.P.S.C. (QAMCO), empresa majoritariamente controlada pela QatarEnergy, responsável pelo fornecimento de gás à usina.

O desligamento controlado tem como objetivo minimizar riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente, além de preparar a unidade para uma eventual retomada das operações. De acordo com a Hydro, uma reativação completa pode levar de seis a doze meses, mas ainda não há previsão para o reinício caso o fechamento seja integral.

A empresa afirmou que está informando clientes, buscando mitigar impactos e avaliando canais alternativos para cumprir compromissos contratuais. Com base na paralisação, a Hydro emitiu aviso de força maior aos clientes da Qatalum.

A usina tem capacidade nominal de 636 mil toneladas métricas de alumínio primário e 664 mil toneladas de produtos fundidos, operando de forma integrada com fundição, casa de lingotamento, usina de carbono e usina dedicada a gás.

Em 2025, a Qatalum gerou lucro líquido ajustado de 1,3 bilhão de coroas norueguesas (US$ 133,8 milhões) para a Norsk Hydro.

Catar