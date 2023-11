Mais de 12 mil candidatos se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 em Juiz de Fora, um aumento de 16% em relação aos inscritos do ano passado. O Enem 2023 será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro.

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) oferece 50% das vagas em cursos de graduação por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas do exame.

Com a chegada das provas, aumenta a ansiedade dos candidatos. Por isso, a psicóloga Telma Elisa destacou que o candidato já estudo o ano inteiro e que agora "é o momento de confiar no seu aprendizado".

LEIA TAMBÉM:

Inscritos e provas

Em Juiz de Fora, 12.311 pessoas se inscreveram para fazer a prova este ano. Em 2022, foram 10.060 para a prova impressa e 492 para a prova digital; apenas a opção impressa está disponível em 2023. Em todo o país, mais de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram para as provas.

Nos dias das provas, os portões abrirão às 12h com fechamento às 13h. A aplicação terá início às 13h30 nos dois dias do exame. No primeiro dia, as provas terminam às 19h. E no segundo, às 18h30 – sempre pelo horário de Brasília.

No primeiro dia as provas serão de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Já no dia 12 de novembro, as provas são de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. São 180 questões, sendo 45 para cada área de conhecimento.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o avanço no número de inscrições é de 13,1%, em relação a 2022, quando foram 3.476.226; e de 14,2%, em relação a 2021, que teve 3.444.171 inscritos. Ao todo, são 9.399 locais de prova e 132.456 salas de aplicação, em 1.750 municípios, nas 27 unidades da Federação.

O Enem é realizado anualmente pelo Inep e avaliação promove acesso à educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (ProUni) e instituições de educação superior portuguesas. O resultado também dá acesso a financiamento e apoio estudantil Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o ProUni.

Emocional

Com a proximidade do Enem, muitos candidatos ficam mais ansiosos e isso pode prejudicar muito na hora das provas.

“Em vez de se preocupar em estudar até o último minuto, concentre-se em revisar os tópicos mais importantes. Faça uma lista do que precisa ser repassado e siga seu cronograma de estudos de forma tranquila e organizada”, orientou Telma Elisa.

A psicóloga alerta também que virar a noite estudando tão perto das provas pode prejudicar mais que ajudar; uma boa noite de sono é o ideal para estar descansado e alerta no dia do exame.

“Lembre-se de que equilíbrio é a chave para o sucesso. Reserve um tempo para fazer atividades que você gosta e que o relaxem, como praticar esportes, ler um livro ou assistir a um filme. Isso ajudará a aliviar a pressão e a manter seu bem-estar emocional. Confie no seu potencial e nas habilidades que adquiriu ao longo do ano. Acredite que você está preparado para enfrentar o Enem e que já absorveu o conhecimento necessário”, finalizou a profissional.

Perfil dos candidatos

Das pessoas que se inscreveram para o Enem 2023, mais de 1,8 milhão (48,2%) já concluíram o ensino médio. Os concluintes deste ano de 2023 são 1,4 milhão (35,6%). Entre os inscritos, mais de 620 mil (15,8%) são estudantes do 1º ou 2º ano, que vão fazer o Enem com o objetivo de testar conhecimentos. Outros 17.442 (0,4%) também são treineiros, tendo em vista que não cursam nem concluíram o ensino médio.

A maior parte tem 17 anos de idade (26,4%), seguida pela faixa etária que vai de 21 a 30 (19,4%) e pelo grupo dos que possuem 16 ou menos (15,5%). Os participantes com 18 anos correspondem a 15,4%. As pessoas de 31 a 59 anos são 9,1%. Já quem tem 19 anos representa 8,4%. A faixa de 20 anos concentra 5,5% do total e os sexagenários, 0,3%.