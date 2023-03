Abaixo-assinado recolhe assinaturas contra a candidatura de pol?ticos que respondem por crimes

Quinta-feira, 28 de agosto de 2008, atualizada ?s 17h31

Priscila Magalh?es

Rep?rter

O Comit? de Cidadania, juntamente com cerca de 20 entidades de Juiz de Fora, est? coletando assinaturas com o objetivo de pressionar o Congresso a votar a favor de mudan?as na Lei de Inelegibilidade.

A iniciativa faz parte de uma a??o nacional, promovida pelo Comit? de Combate ? Corrup??o Eleitoral. Um milh?o e 300 mil assinaturas precisam ser enviadas ? Bras?lia. Esse n?mero corresponde a 1% do eleitorado nacional e ? necess?rio, j? que se trata de um projeto de iniciativa popular.

Se aprovado, o projeto de lei vai estender o prazo de inelegibilidade para oito anos que, atualmente, ? de tr?s e ainda estenderia o n?mero de situa?es em que a candidatura seria proibida. "Vemos pol?ticos cheios de processos se candidatando" , diz a coordenadora do movimento de combate ? corrup??o em Juiz de Fora, D?a Em?lia Andrade.

Segundo ela, esse tipo de movimento, em ano eleitoral, ? importante j? que a mudan?a nas regras de inelegibilidade ? um desejo de muitos brasileiros. "Nesse anos, temos mais esperan?as de que as coisas possam mudar" , completa. As assinaturas v?o ser enviadas para Bras?lia, onde haver? o primeiro levantamento no dia 06 de setembro.

A Arquidiocese de Juiz de Fora ? uma das entidades envolvidas. Para o padre Marcelo de Souza Magalh?es, da Igreja de S?o Mateus, a ades?o dos fi?is foi importante e as listas j? foram encaminhadas ? Bras?lia. "Muitas pessoas assinaram. Elas ficaram atentas e preocupadas, porque a candidatura desses pol?ticos ? uma realidade" .

Arquidiocese orienta contra propaganda eleitoral durante as missas

O arcebispo metropolitano, Dom Eurico dos Santos Veloso, divulgou um comunicado aos padres e par?quias da arquidiocese alertandos-os contra a propaganda eleitoral durante as missas. No texto, Dom Eurico diz que os padres n?o devem usar de ideologia pol?tico-partid?ria que possa condicionar suas atitudes.

O texto na ?ntegra diz: "A milit?ncia pol?tico-partid?ria dos padres conflita com a miss?o pr?pria de configurado ao Cristo-Pastor. Por isso, para que a liberdade necess?ria aos ministros ordenados de anunciar o Evangelho com aut?ntico profetismo n?o seja comprometida, a Igreja afirma que os ?pastores devem preocupar-se com a unidade, despojando-se da ideologia pol?tico-partid?ria que possa condicionar seus crit?rios e atitudes? (Puebla n? 524, 526; Doc. CNBB n?. 22; Ev. Nunt. n? 70 Doc. CNBB n? 75, n?. 41; cc. 285? 3?., 287 2? ; Carta dos Bispos do Regional Leste II, de 05/06/08). A desobedi?ncia pode acarretar restri?es ao Uso de Ordem".