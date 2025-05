Quinta-feira, 04 de setembro de 2008, atualizada ?s 15h54

Pessoas com defici?ncia visual cadastradas na Associa??o dos Cegos v?o usar urnas eletr?nicas especiais

Priscila Magalh?es

Rep?rter

As pessoas com defici?ncia visual, cadastradas espontaneamente na se??o eleitoral da Associa??o dos Cegos, v?o usar urna eletr?nica especial no dia 05 de outubro.

Al?m do braile, presente nas teclas de todos os equipamentos, os especiais s?o adaptados com fones de ouvido. Dessa forma, as urnas com este dispositivo permitem ao eleitor com defici?ncia visual conferir os n?meros dos candidatos escolhidos, atrav?s do som.

A eleitora Dilma Rosa de Jesus, de 46 anos, j? usou a urna eletr?nica com sistema de ?udio e garante que n?o houve dificuldades na hora de votar. "? bem f?cil. Tem braile na tecla e fone de ouvido. ? s? colocar o fone de ouvido e ela fala o nome do candidato que corresponde ao n?mero digitado" .

Segundo informa?es contidas no site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), s?o 728 eleitores com defici?ncia visual no Estado, sendo que 170 est?o em Belo Horizonte. A assessoria do TRE informou que n?o h? n?meros referentes a Juiz de Fora, pois n?o s?o todas as pessoas com defici?ncia que se cadastram para votar em se?es especiais.