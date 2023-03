Quinta-feira, 25 de setembro de 2008, ?s 16h54

Cerca de 52 policiais civis v?o fiscalizar o cumprimento da Lei Seca em Juiz de Fora e regi?o

Daniele Gruppi

Rep?rter

A Pol?cia Civil vai fiscalizar o cumprimento da Lei Seca no dia das elei?es. Segundo o delegado da 7? Delegacia Regional, que tem sede em Juiz de Fora, Eduardo Azevedo Moura, cerca de 52 policiais civis v?o trabalhar no dia das elei?es, com o objetivo de dar apoio ao poder judici?rio eleitoral, garantindo a ordem p?blica e a tranq?ilidade do pleito.

"Ser?o aproximadamente 13 equipes, sendo que cinco v?o rodar as cidades circunvizinhas" . O delegado afirma que os policiais v?o cumprir as determina?es da resolu??o 7.076/ 2008, que pro?be a venda e a distribui??o de bebidas alco?licas e regulamenta a queima de fogos por ocasi?o das elei?es.

A Lei Seca vai vigorar em todo o Estado de Minas Gerais no dia 05 de outubro, das 04h ?s 21h. Caso haja segundo turno, a proibi??o tamb?m se estende ao dia 26 de outubro, seguindo o mesmo hor?rio. O descumprimento das regras gera puni?es, que s?o determinadas pelo juiz eleitoral.