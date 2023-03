ACESSA.com divulga resultado das elei?es municipais Al?m de Juiz de Fora, o internauta poder? acompanhar em tempo real a apura??o dos votos em mais de 40 cidades da Zona da Mata Mineira e regi?o

Ludmila Gusman

Editora Geral

04/10/2008

O internauta que quiser saber tudo sobre o resultado das Elei?es 2008, em Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira e regi?o, neste primeiro turno, que acontece no pr?ximo domingo, dia 05 de outubro, n?o pode deixar de navegar pela ACESSA.com.

Como j? ? tradi??o, h? oito anos, - desde as elei?es municipais de 2000 -, o Portal ? o ?nico da cidade que acompanha, em tempo real, as apura?es dos votos, atrav?s da internet, e oferece aos internautas um conte?do completo com reportagens e presta??o de servi?os din?micos e interativos.

Para a cobertura eleitoral desse ano, a equipe j? est? preparada para disponibilizar ao internauta toda a comodidade e transpar?ncia na divulga??o da apura??o, segundo informa?es do Foro Eleitoral de Juiz de Fora, prevista para terminar ?s 21h, deste domingo, quando mais de 300 mil eleitores elegem o prefeito e vereadores da cidade.

Cobertura regional

A exemplo das elei?es municipais de 2004, este ano, tamb?m ser?o disponibilizados os resultados de mais de 40 cidades da Zona da Mata Mineira e regi?o como, por exemplo, Muria?, Barbacena, Mira?, S?o Jo?o del Rey, Tiradentes, Cataguases, Leopoldina e ainda outras seis do estado do Rio de Janeiro, localizadas pr?ximas a Juiz de Fora: Para?ba do Sul, Tr?s Rios, Vassouras, Valen?a, Levy Gasparian e Areal. Em todos os casos, o internauta poder? acompanhar a rela??o dos prefeitos e dos vereadores mais votados em cada localidade.

Textos de an?lise, juntamente com cientistas pol?ticos de Juiz de Fora, ser?o publicados, um dia ap?s o primeiro turno, segunda-feira, dia 06 de outubro, em mat?rias especiais. Desta forma, o internauta ter? o fato e a interpreta??o do que os resultados das urnas representam para Juiz de Fora e Zona da Mata, podendo, inclusive, participar e opinar.

Internet wifi pr?ximo ? Justi?a Eleitoral

Com acesso a um notebook ou qualquer outro dispositivo m?vel, os eleitores interessados em acompanhar a apura??o das elei?es municipais, - atrav?s da p?gina do Portal ACESSA.com -, v?o poder se conectar ? internet pelo hotspot (?rea de cobertura do sinal wi-fi) instalado ? Rua S?o Sebasti?o, pr?ximo ? Justi?a Eleitoral. Com isso, no domingo, a ?rea ter? cobertura de sinal para entrar na rede ACESSA.com e acompanhar o trabalho do Portal, gratuitamente.

A iniciativa da ACESSA.com vai oferecer mais autonomia ao eleitor que poder?, a seu crit?rio, acompanhar, pesquisar e conferir, as parciais de todos os vereadores e prefeitos, em tempo real. E, ao mesmo tempo, comparecer ? Justi?a Eleitoral que pretende passar os dados em tel?o. "A vantagem do internauta ter acesso ao resultado, pelo notebook ou em casa, na internet, est? em poder conferir, quantas vezes desejar, a quantidade de votos de seu candidato, seja vereador ou prefeito. Fato que n?o ocorrer? na Justi?a, j? que ser? preciso aguardar as informa?es veiculadas no tel?o para acompanhar o andamento das apura?es" , diz o diretor geral da ACESSA.com, Marcio Guimar?es Faria.

Transmiss?o ao vivo: ACESSA.com e R?dio Globo

Repetindo o sucesso das elei?es de 2004, em que a ACESSA.com foi respons?vel pela transmiss?o, em audio e v?deo, de todo o processo eleitoral, este ano, a cobertura multim?dia permanece. Desta vez, em parceria com a R?dio Globo 910 KHz AM, o Portal ACESSA.com vai veicular a maior e mais completa cobertura das elei?es de Juiz de Fora, por audio. Dessa forma, al?m de ter acessos aos resultados parciais, em nossa p?gina (www.acessa.com), o internauta poder? ainda conectar a R?dio pela internet, acompanhando as entrevistas com os candidatos, al?m de saber de tudo que acontece na cidade, durante e ap?s a vota??o.

A transmiss?o online tem in?cio ?s 8h, deste domingo, dia 05 de outubro, e s? se encerra com as apura?es finais dos votos. Durante todo o dia, as equipes veiculam a vota??o, apura??o e o resultado de Juiz de Fora, da regi?o e transmitem flashes ao vivo de algumas das principais cidades do pa?s. Ser? poss?vel tamb?m acompanhar an?lises dos n?meros por especialistas e mat?rias especiais que v?o mostrar os desafios da nova administra??o e ainda flashes, ao vivo, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Cadernos especiais sobre as elei?es