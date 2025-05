Agilidade na transmiss?o e totaliza??o dos votos Nas elei?es municipais de 2008, a novidade ? que cada Zona Eleitoral de JF far? a transmiss?o dos dados ao TRE-MG, o que deve agilizar o resultado

29/09/2008

Faltam poucos dias para o primeiro turno das elei?es municipais. Mas, a prepara??o dos cart?rios eleitorais j? come?ou h? cerca de um ano, preparando as pessoas que v?o trabalhar no dia 05 e 26 de outubro, caso haja segundo turno, recebendo filia??o de partido, verificando domic?lio eleitorais e v?rios outros procedimentos necess?rios.

Para este ano, a novidade em Juiz de Fora, ? que cada Zona Eleitoral, al?m de receber o disquete referente ?s se?es de suas urnas eletr?nicas, vai ser respons?vel por transmitir estes dados ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), que fica em Belo Horizonte.

Em 2004, as Zonas Eleitorais recebiam os disquetes de suas respectivas Se?es e entregavam para a Zona 152, o Foro Eleitoral na ?poca, que transmitia todos as informa?es contidas nos disquetes. Para o chefe de cart?rio eleitoral da Zona 152, Gilter Andr? da Silva isso deve gerar um ganho. "Antes, uma era respons?vel por transmitir os dados de todas. Agora, todas transmitem simultaneamente, o que deve agilizar o processo" , comenta.

O chefe do cart?rio do Foro Eleitoral (154? Zona Eleitoral), Andr? Luiz Faria Carvalho, acredita que se n?o houver imprevistos, como problemas com urnas eletr?nicas, a cidade j? deve ter o resultado final do 1? turno por volta das 21h. "A partir das 17h, as Zonas Eleitorais est?o aptas a receber os Boletins de Urnas. Caso d? tudo certo, sem os imprevistos, que s?o naturais de acontecerem, o resultado sai por volta das 21h" , diz.

Por isso, a diretora do Foro Eleitoral, Maria L?cia Cabral Caruso, diz que n?o h? como ter uma previs?o exata do resultado, "devido aos problemas que naturalmente possam ocorrer e s?o esperados" , explica. E completa: "Mas eu acredito que at? por volta das 22h Juiz de Fora j? conhe?a o resultado" .

O imprevisto citado, considerado natural em uma elei??o, s?o os problemas com urnas eletr?nicas - n?o ? toa, a Justi?a Eleitoral disponibiliza urnas de reserva. At? o dia 11 de setembro, por exemplo, 42 urnas apresentaram defeitos em Juiz de Fora. Neste caso h? uma Junta Eleitoral para julgar como ser? feita a distribui??o e a computa??o de dados da urna com problemas para a urna reserva.

Passos at? o resultado

A gera??o das m?dias com os dados oficiais de eleitorado e candidatos foi realizada no dia 21 de setembro. No dia 24 de setembro, as urnas foram abastecidas com estes dados no 27? Batalh?o de Pol?cia Militar em Juiz de Fora. "Nesse mesmo dia, elas s?o lacradas" , diz Brito.

E tamb?m, nesta data, cada zona eleitoral for?a a vota??o de 2% das urnas, cerca de tr?s urnas por Zona Eleitoral, para saber se est? tudo certo. "Acaba a vota??o, ? dada uma nova carga para zerar as urnas" . Brito enfatiza que todos estes processos s?o publicados em editais e que as portas est?o abertas para a verifica??o da popula??o.

Outra data importante antes do 1? turno das elei?es ? o dia 1? de outubro, quarta-feira, tamb?m no 27? Batalh?o de Pol?cia Militar em Juiz de Fora. O TSE pede para que os rel?gios das urnas sejam verificados. "A toler?ncia de diferen?a ? de dez minutos. Tudo pela lisura" , afirma Brito.

Na v?spera das elei?es, dia 04 de outubro, as urnas ser?o entregues em suas respectivas se?es eleitorais. Cada local ter? um policial militar pernoitando. "Mas v?o ser 80% dos locais que v?o receber as urnas, porque falta policial para tomar conta e ter 100% das urnas em todas as se?es na v?spera" .

Um pedido importante feito pelo Foro Eleitoral foi a n?o expedi??o de alvar?s pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para shows como JF Folia e raves nas v?speras das elei?es. "Para evitarmos problemas, como j? aconteceu, de presidente de Se??o, por exemplo, ter que ser buscado em casa porque perdeu a hora. S? queremos que estas festas aconte?am em outros dias e n?o impedir que aconte?am" , explica.

No dia da vota??o, ainda haver? urnas para serem entregues. "Elas saem bem cedo e t?m que estar no local at? ?s 07h para o presidente da Se??o fazer a zer?sima" . A zer?sima ? uma lista com todos os candidatos com o objetivo de mostrar que n?o h? nenhum voto naquela urna.

A partir das 08h, come?a a vota??o dos eleitores at? ?s 17h. "As pessoas que n?o votaram at? ?s 17h, mas j? est?o na fila antes do hor?rio de terminar a vota??o, recebem uma senha para votar" . Fim da vota??o. O pr?ximo passo do presidente da Se??o, antes de desligar a urna, ? imprimir o Boletim de Urna (BU). "S?o cinco vias. Uma ? afixada na porta da Se??o. Outra para o comit? interpartid?rio e tr?s para a Junta Apuradora" , diz Brito.

Em seguida, os presidentes de cada Se??o precisam levar a sua respectiva Zona Eleitoral o disquete da urna, o BU, a Ata e o caderno de vota??o. Com estes disquetes em m?os, as Zonas Eleitorais transmitem as informa?es para o TRE em BH, que retransmite para o TSE. A transmiss?o destes dados feita pelas Zonas Eleitorais devem seguir um intervalo de 20 a 30 minutos. ? uma forma de se evitar o congestionamento. "Quem quiser tranmitir em um intervalo menor, n?o consegue, porque o sistema n?o permite" , diz Silva, chefe de cart?rio eleitoral da Zona 152.

A totaliza??o destes votos voltam para o TRE em BH e depois para Juiz de Fora, no Foro Eleitoral, que est? na 154? Zona Eleitoral. Para n?o esperar a chegada destes dados em Juiz de Fora e divulgar as parciais e o resultado final simultaneamente com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Foro Eleitoral em JF, estar? conectado direto ao TSE com um tel?o no sagu?o da Justi?a Eleitoral (Rua S?o Sebasti?o, 776) para quem quiser acompanhar pelo tel?o.

Por isso, a Rua S?o Sebasti?o entre a Avenida Rio Branco e a Rua Santo Ant?nio dever? ser fechada pela Gettran a pedido da Justi?a Eleitoral durante todo o dia 05 de outubro.

Assim que estiverem com a Ata Geral, depois da totaliza??o dos votos (coeficiente partid?rio e coeficiente eleitoral) ? publicada a Ata final na Justi?a Eleitoral e a cidade fica sabendo quais os vereadores foram eleitos. E tamb?m quem ? o seu novo prefeito caso um dos candidatos tenha 50% mais 01 (um) dos votos v?lidos ou quais os dois candidatos v?o para o segundo turno no dia 26 de outubro.