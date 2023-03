Copa de Futebol Amador em clima de decis?o Competi??o entra na reta final. Tr?s categorias j? t?m seus campe?es.

Renato Costa

Colabora??o*

20/11/2006

A Copa de Futebol Amador est? em clima de decis?o, e os campe?es das categorias Juvenil, Veterana e Master levantraram a ta?a de campe?o nesse Domingo. Na pr?xima rodada, mais seis categorias devem conhecer seus vencedores.

Pela Juvenil, o Vianna Jr fez 2 a 0 no Real Milho Branco ainda no primeiro tempo. O resultado se manteve at? o fim da partida, conferindo o t?tulo para o Vianna. Na Veterana, o Real conquistou a ta?a vencendo o A?ougue do Cacai de virada, por 3 a 1. Na ?ltima decis?o da rodada, o Uni?o Centro venceu a Copa batendo o Puma por 2 a 0, pela categoria Master.

Os jogos da categoria Adulta valeram pelas quartas-de-final da competi??o. Classificaram-se para as semifinais o A?ougue do Cacai, que venceu o Teot?nio Vilela por 1 a 0, o Cac Progresso/ Caldeir?o, que conquistou a vaga nos p?naltis (2 a 1 sobre o Edcar), o Acad?micos Luzianos, batendo o Real Milho Branco por 2 a 0, e o Pingastro que derrotou o Juventude Imperial por 1 a 0.

Nas categorias de base, os finalistas j? est?o definidos. Pela Dente de Leite, o Sport venceu o Tupi por 2 a 1, e enfrenta S?o Jo?o Nepomuceno, que derrotou o Bonsucesso por 2 a 0. Na Mirim, o time de S?o Jo?o tamb?m est? na final, depois de vencer por 2 a 0 o Vianna Jr. O advers?rio ser? o Tupynamb?s, que tirou o CF Zico da disputa, pelo placar de 1 a 0. Os finalistas da categoria Infantil s?o o Bonsucesso, que venceu nos p?naltis o S?rgio Moraes/CBP por 3 a 2, e o Tupi, que bateu o Uberabinha por 2 a 0.

As finais da Zona Rural est?o previstas para 26 de novembro. O boletim com os jogos da 15? rodada ser? divulgado na quinta feira, dia 23.

*Renato Costa ? estudante do 10? per?odo de Comunica??o da Universidade Federal de Juiz de Fora