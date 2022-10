Reprodução - Internet

A 31ª rodada do brasileirão começa neste sábado (08) com grandes jogos na reta final. Confira todos os confrontos

SÁBADO (08)

Cuiabá x Flamengo - Arena Pantanal 19h

Corinthians x Athletico-PR - Neo Química Arena 21h

DOMINGO (09)

Internacional x Goiás - Beira-Rio 11h

São Paulo x Botafogo - Morumbi 16h

Fortaleza x Avaí - Castelão 16h

Atlético-MG x Ceará - Mineirão 18h

Fluminense x América-MG - Maracanã 18h

Coritiba x Bragantino - Couto Pereira 18h

SEGUNDA-FEIRA (10)

Atlético-GO x Palmeiras - Antônio Accioly 18h30

Santos x Juventude - Vila Belmiro 20h

CLASSIFICAÇÃO

O Palmeiras segue líder isolado da competição com 66 pontos. Logo atrás vem o Internacional (54), Fluminense (51) e fechando o G4 o Corinthians (51). A quinta posição é ocupada pelo Flamengo (49) seguido por Athletico-PR (48), Atlético-MG (46), América-MG (42), Botafogo (40), São Paulo, (40), Fortaleza (38), Bragantino (38), Goiás (38), Santos (37), Ceará (32) e Coritiba (31). Abrindo a zona de rebaixamento o Cuiabá ocupa a 17ª posição com 30 pontos em seguida vem Atlético-GO (28), Avaí (28) e fechando a tabela na última posição o Juventude com 20 pontos.

